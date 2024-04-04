Почему у женщин возникают трещины на пятках?

Почему трескаются пятки на ногах у женщин

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Трещины на пятках могут быть не только косметической проблемой, но и свидетельствовать о более серьезных здоровотворных нарушениях. Они могут возникнуть из-за потери влаги, что приводит к сжатию клеток кожи и образованию пустот между ними. Это может привести к кровоточивости трещин и попаданию инфекций, вызывающих инфекционные заболевания стоп. Горячая погода и неподходящая обувь могут способствовать ухудшению состояния кожи на пятках, особенно при избыточном весе, что может привести к болезненным ощущениям при ходьбе и неприятному запаху.

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Выбор неподходящей обуви, такой как узкая обувь или туфли на каблуках, может быть одной из причин трещин на пятках. Синтетические носки также могут привести к проблемам, нарушая воздухообмен, что делает кожу более сухой и грубой. Недостаток витаминов, таких как A и E, также может быть причиной сухости кожи на пятках. Грибковые инфекции, варикозное расширение вен, патологии щитовидной железы, сахарный диабет и другие заболевания могут также способствовать образованию трещин.

Для уменьшения риска трещин и их лечения рекомендуется подбирать правильную обувь, избегать синтетических носков, включать в рацион питание богатое Омега-3 жирными кислотами, регулярно использовать пилки и пилинги для удаления омертвевшей кожи, делать ванночки с содой и поддерживать питьевой режим.

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