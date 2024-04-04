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Почему у женщин возникают трещины на пятках?

Почему трескаются пятки на ногах у женщин

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Трещины на пятках могут быть не только косметической проблемой, но и свидетельствовать о более серьезных здоровотворных нарушениях. Они могут возникнуть из-за потери влаги, что приводит к сжатию клеток кожи и образованию пустот между ними. Это может привести к кровоточивости трещин и попаданию инфекций, вызывающих инфекционные заболевания стоп. Горячая погода и неподходящая обувь могут способствовать ухудшению состояния кожи на пятках, особенно при избыточном весе, что может привести к болезненным ощущениям при ходьбе и неприятному запаху.

Почему трескаются пятки на ногах у женщин
Фото: Unsplash by Andrew Branch is licensed under public domain

Выбор неподходящей обуви, такой как узкая обувь или туфли на каблуках, может быть одной из причин трещин на пятках. Синтетические носки также могут привести к проблемам, нарушая воздухообмен, что делает кожу более сухой и грубой. Недостаток витаминов, таких как A и E, также может быть причиной сухости кожи на пятках. Грибковые инфекции, варикозное расширение вен, патологии щитовидной железы, сахарный диабет и другие заболевания могут также способствовать образованию трещин.

Для уменьшения риска трещин и их лечения рекомендуется подбирать правильную обувь, избегать синтетических носков, включать в рацион питание богатое Омега-3 жирными кислотами, регулярно использовать пилки и пилинги для удаления омертвевшей кожи, делать ванночки с содой и поддерживать питьевой режим.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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