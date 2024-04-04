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Обертывание в домашних условиях: эффективные средства для снижения веса

Домашнее обертывание: лучшие средства для похудения

1:35
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Эффективные средства для борьбы с отеками и улучшения тонуса кожи, которые займут всего лишь полчаса вашего времени.

Домашнее обертывание: лучшие средства для похудения
Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Ледяное дренажное экспресс-обертывание для тела от Natura Siberica: применяется на бедра и ягодицы, обеспечивая лимфодренажный эффект благодаря ментолу и мяте в составе. Хоть начало может быть немного холодным, но результат стоит усилий — отеки уменьшаются, а кожа становится более упругой и подтянутой. Цена приемлема, всего 547 рублей.

Антицеллюлитный бальзам для тела "Ингибитор жира" от H. Q. B. M.: мощное средство с растительными экстрактами и пчелиным ядом, способствующее улучшению микроциркуляции и разглаживанию кожи. Имеет долгосрочный эффект при регулярном применении. Стоимость высока, составляет 7 900 рублей.

Морские водоросли для ванны Micronized Marines Algae от Thalgo: добавляются в воду для ванны, обеспечивая увлажнение и гладкость кожи благодаря богатому содержанию йода и морских минералов. Можно использовать как средство для снижения веса и улучшения контуров тела. Стоимость составляет 3 805 рублей.

Антицеллюлитная маска Fanghi D`alga от Guam: эффективное средство с экстрактом водорослей и глиной, стимулирующее обменные процессы, уменьшающее целлюлит и укрепляющее кожу. Используется в обертываниях с последующим душем. Цена достаточно высока, составляет 4 380 рублей.


Антицеллюлитное обертывание для похудения ног и ягодиц в домашних условиях
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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