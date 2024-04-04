Обертывание в домашних условиях: эффективные средства для снижения веса

Эффективные средства для борьбы с отеками и улучшения тонуса кожи, которые займут всего лишь полчаса вашего времени.
Ледяное дренажное экспресс-обертывание для тела от Natura Siberica: применяется на бедра и ягодицы, обеспечивая лимфодренажный эффект благодаря ментолу и мяте в составе. Хоть начало может быть немного холодным, но результат стоит усилий — отеки уменьшаются, а кожа становится более упругой и подтянутой. Цена приемлема, всего 547 рублей.
Антицеллюлитный бальзам для тела "Ингибитор жира" от H. Q. B. M.: мощное средство с растительными экстрактами и пчелиным ядом, способствующее улучшению микроциркуляции и разглаживанию кожи. Имеет долгосрочный эффект при регулярном применении. Стоимость высока, составляет 7 900 рублей.
Морские водоросли для ванны Micronized Marines Algae от Thalgo: добавляются в воду для ванны, обеспечивая увлажнение и гладкость кожи благодаря богатому содержанию йода и морских минералов. Можно использовать как средство для снижения веса и улучшения контуров тела. Стоимость составляет 3 805 рублей.
Антицеллюлитная маска Fanghi D`alga от Guam: эффективное средство с экстрактом водорослей и глиной, стимулирующее обменные процессы, уменьшающее целлюлит и укрепляющее кожу. Используется в обертываниях с последующим душем. Цена достаточно высока, составляет 4 380 рублей.
У кошек также имеется свой собственный список неприязненных типов хозяев, с которыми они предпочитают не иметь дела на постоянной основе.