Как макияж влияет на состояние кожи во время тренировок: подробности исследования

Использование тонального крема во время тренировок: как это влияет на кожу?

1:39 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новейшее исследование выявило, что привычка использовать тональный крем перед занятиями спортом может негативно сказаться на состоянии вашей кожи. Этот вывод был сделан на основе исследования, опубликованного в журнале косметической дерматологии Journal of Cosmetic Dermatology.

Фото: agenciabrasil.ebc.com.br by Fernando Frazão is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Brazil License

Почему тональный крем плохо влияет на кожу во время тренировок?

Проведенное исследование включало опрос 43 здоровых студентов колледжа обоих полов. Исследователи нанесли тональный крем на половину лица каждого участника, оставив другую половину без него. Затем участники совершили 20-минутные упражнения на беговой дорожке, стимулируя потоотделение.

После тренировки ученые измерили количество жира и сала на коже, а также ее эластичность и объем пор. Результаты показали, что использование тонального крема приводило к увеличению жирности кожи и закупориванию пор из-за выделения кожного сала.

Эти выводы подчеркивают необходимость бережного ухода за лицом перед занятиями спортом, особенно у людей с сухой или склонной к появлению высыпаний коже.

Как правильно ухаживать за кожей во время тренировок?

Даже если вы не используете тональный крем в спортзале, следует быть внимательным к выбору средств для ухода за кожей перед тренировкой. Имейте под рукой легкий увлажняющий крем и избегайте жирных средств и масел, которые могут препятствовать испарению пота.

При тренировках на солнце не забывайте наносить солнцезащитный крем и периодически его обновлять. После занятий используйте мягкое очищающее средство для лица и, если необходимо, ополосните кожу прохладной водой.

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