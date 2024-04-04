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Шампунь с пищевой содой: лучшее средство для блеска и очищения волос

Очищающий шампунь с пищевой содой: рецепт и инструкции по применению

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Если у вас проблемы с избыточным жиром на коже головы, возможно, настал момент попробовать очищающий шампунь. На рынке существует множество вариантов, но поклонники натуральных решений считают, что шампунь с пищевой содой, приготовленный самостоятельно, идеально подходит для глубокого очищения кожи головы и волос — без использования поверхностно-активных веществ и сульфатов, которые часто встречаются в традиционных продуктах. Портал mindbodygreen.com рассказывает рецепт и как использовать это средство, чтобы придать волосам прежний блеск.

Очищающий шампунь с пищевой содой: рецепт и инструкции по применению
Фото: unsplash.com by Verne Ho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Меры предосторожности

Прежде чем применять это средство, важно знать несколько моментов. Пищевая сода имеет высокий уровень щелочности, что может нарушить естественный рН кожи головы, и, следовательно, использовать его следует осторожно и только при необходимости глубокого очищения. Также стоит учитывать, что некоторые типы кожи могут быть чувствительны к пищевой соде, поэтому рекомендуется провести тест на аллергию перед применением.

Рецепт шампуня

Смешайте 1 часть пищевой соды с 3 частями теплой воды до получения однородной пасты. Затем нанесите эту смесь на влажные волосы, начиная от кожи головы и заканчивая кончиками. Оставьте на несколько минут, затем тщательно смойте.

Как часто его можно использовать?

Шампунь с пищевой содой не стоит использовать ежедневно и не рекомендуется для сухих волос. После применения шампуня с пищевой содой, рекомендуется ополоснуть волосы яблочным уксусом для восстановления естественного рН кожи головы.

Следите за состоянием ваших волос и реагируйте на изменения, чтобы поддерживать их здоровье и красоту.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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