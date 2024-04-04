Увеличение объёма губ без инъекций: всё о процедуре микротоков

Микротоки для губ: новый способ увеличения объёма без хирургии

1:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый метод ухода за губами под названием "микротоки" привлекает внимание своей неинвазивностью и потенциальной эффективностью. Этот метод предлагает возможность увеличить объем губ без использования игл и хирургических вмешательств. Специалисты mindbodygreen.com расскажут о чем именно речь и как это работает.

Фото: openverse.org by Haleyface is licensed under CC BY 2.0.

Что это за процедура?

Микротоки - это процедуры, которые направляют слабые электрические импульсы к мышцам под кожей, создавая эффект тренировки для лица. Такой подход помогает поддерживать тонус лица и укреплять мышцы, в том числе и вокруг губ. Важно отметить, что даже в этой области есть мышцы, которые с возрастом могут начать обвисать, ведя к уменьшению объема губ и увеличению морщин.

Меры предосторожности

Микротоки могут стать решением для оживления стареющих губ, укрепления их мышц и увеличения объема. Однако не все устройства для микротоковой терапии подходят для использования на губах из-за их чувствительности. Поэтому перед применением таких процедур важно обратиться к специалисту и выбрать подходящее устройство для достижения желаемого результата без риска раздражения или повреждения нежной кожи вокруг губ.

Микротоки. Хорошая процедура или выброс денег?