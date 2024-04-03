Оптимальный вариант помады для ежедневного использования, обеспечивающий хороший уход за губами

Вот пять вариантов помад с матовым или сияющим финишем, которые отлично справятся с проблемами шелушений и трещин на губах:
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Prep + Prime Lip, M. A. C: это база для губ от M. A. C, которая облегчает нанесение помады. Не имеет запаха и представлена в удобном стике. Средство продлевает стойкость макияжа и защищает губы от суровых пигментов помады.
Joli Baume, Сlarins: это гигиеническая помада с нежной текстурой и эффективным увлажнением, представленная в новом, ярком дизайне от Сlarins.
Everon, Weleda: гигиеническая помада, обогащенная маслами жожоба и ши, которая помогает справиться с шелушениями, сухостью и трещинами. Также имеет SPF-фактор для дополнительной защиты от солнечных лучей.
Baume Pour Les Levres, V76: это деликатная помада, идеальная для ежедневного использования, особенно зимой. Подходит тем, кто привык регулярно ухаживать за губами.
Healthy Glow Lip Balm, 3Lab: бальзам для губ от 3Lab с высоким увлажняющим и питательным эффектом. Содержит экстракты растений и витамин Е, которые смягчают и увлажняют губы, а также натуральный пептид, который стимулирует синтез коллагена и придает губам объем.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
УХОД ЗА ГУБАМИ / сухость, трещины, герпес на губах
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России.