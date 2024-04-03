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Оптимальный вариант помады для ежедневного использования, обеспечивающий хороший уход за губами

Лучшая гигиеническая помада

1:20
Моя семья » Красота и стиль

Вот пять вариантов помад с матовым или сияющим финишем, которые отлично справятся с проблемами шелушений и трещин на губах:

Лучшая гигиеническая помада
Фото: commons.wikimedia.org by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  1. Prep + Prime Lip, M. A. C: это база для губ от M. A. C, которая облегчает нанесение помады. Не имеет запаха и представлена в удобном стике. Средство продлевает стойкость макияжа и защищает губы от суровых пигментов помады.
  2. Joli Baume, Сlarins: это гигиеническая помада с нежной текстурой и эффективным увлажнением, представленная в новом, ярком дизайне от Сlarins.
  3. Everon, Weleda: гигиеническая помада, обогащенная маслами жожоба и ши, которая помогает справиться с шелушениями, сухостью и трещинами. Также имеет SPF-фактор для дополнительной защиты от солнечных лучей.
  4. Baume Pour Les Levres, V76: это деликатная помада, идеальная для ежедневного использования, особенно зимой. Подходит тем, кто привык регулярно ухаживать за губами.
  5. Healthy Glow Lip Balm, 3Lab: бальзам для губ от 3Lab с высоким увлажняющим и питательным эффектом. Содержит экстракты растений и витамин Е, которые смягчают и увлажняют губы, а также натуральный пептид, который стимулирует синтез коллагена и придает губам объем.

УХОД ЗА ГУБАМИ / сухость, трещины, герпес на губах
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