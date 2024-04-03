Пять эффективных продуктов для ухода за нежной кожей

Пять лучших средств для ухода за чувствительной кожей

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Пять нежных продуктов для ухода за капризной кожей.

Фото: openverse.org by colourauthority.com is licensed under CC BY 2.0.

Ультранежный очищающий крем-гель Ultracalming Cleanser, Dermalogica

Dermalogica предлагает "ультранежный очищатель", который бережно очищает кожу, успокаивая ее и уменьшая дискомфорт. Этот крем-гель не только удаляет загрязнения, но и укрепляет естественный защитный слой кожи. Благодаря своей легкой текстуре, он не пенится, что делает его идеальным для чувствительной кожи.Цена: 2 730 руб.

Тонизирующий лосьон для лица Beautifying Tonic Lotion, Thalgo

Лосьон Thalgo с морской родниковой водой и растительными экстрактами увлажняет кожу, не оставляя ощущения стянутости. Без содержания спирта, минеральных масел или синтетических отдушек, он подходит для чувствительной кожи и области вокруг глаз.Цена: 1 965 руб.

Успокаивающее средство Créme №2 Cachemire, Payot

Крем №2 Cachemire от Payot содержит питательные масла и успокаивающие компоненты, такие как пребиотики и экстракт цветов жасмина. Этот крем мгновенно снимает покраснения и придает коже ощущение комфорта, делая ее менее чувствительной к перепадам температуры и стрессу.Цена: 3 100 руб.

Балансирующая маска с экстрактами фруктов Fruit Balancing Mask, EGIA

Маска EGIA содержит растительные экстракты, такие как липа, папайя и яблоко, которые снимают красноту и раздражение, а также экстракты морских водорослей, которые нормализуют работу сальных желез. После применения маски кожа становится более ровной и плотной на ощупь.Цена: 4 000 руб.

Мягкий пилинг "Марокканская роза" Gentle Rose Exfoliator, Elemis

Пилинг Elemis с экстрактом огурца и маслом марокканской розы бережно удаляет омертвевшие клетки кожи, не вызывая раздражения. Его легкая текстура и мягкие шарики жожоба делают его идеальным для чувствительной кожи. Цена: 3 120 руб.

УХОД ЗА ЧУВСТВИТЕЛЬНОЙ КОЖЕЙ