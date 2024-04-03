Почему возникают трещины на губах: пять скрытых факторов

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько поделилась своими знаниями о том, как связаны трескавшиеся губы с работой желудочно-кишечного тракта, почему необходимо принимать витамины и уделить особое внимание питанию.
Первая причина: резкие перепады температуры. Частые изменения из холодного на теплое нарушают процесс обновления клеток, делая кожу более уязвимой. Недостаток витаминов А и Е может усугубить эту проблему, поэтому рекомендуется прием курса витаминов.
Вторая причина: неправильное питание. Несбалансированная диета и недостаток микро- и макроэлементов могут привести к трещинам на губах. Для профилактики этой проблемы полезно включить в рацион пищу, богатую омега-3 жирными кислотами.
Третья причина: отопление. Сухой и теплый воздух в помещении может привести к потере влаги кожей. Использование увлажнителя и поддержание оптимальной температуры помогут избежать этой проблемы.
Четвертая причина: матовые помады. Некоторые косметические средства, особенно матовые помады и блески для губ, могут вызывать сухость. Лучше выбирать продукты с уходовыми компонентами, такими как витамины и натуральные масла.
Пятая причина: недостаточная защита. Зимой губы нужно защищать от холодного воздуха и ветра. Рекомендуется использовать бальзамы с маслами и регенерирующими компонентами для предотвращения трещин.
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