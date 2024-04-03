Косметолог предлагает советы о том, как избавиться от второго подбородка

Как убрать второй подбородок: советы косметолога

1:24 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Дерматовенеролог Анжелика Ужва предоставляет информацию о факторах, влияющих на появление второго подбородка, а также рассматривает возможные методы профилактики и лечения этой проблемы. Она подчеркивает, что избыточный вес является одной из основных причин появления второго подбородка, и рекомендует правильное питание и физические упражнения для ее решения.

Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Кроме того, она обсуждает анатомо-физиологические особенности шеи, ортодонтию, возрастные изменения и неровную осанку как другие факторы, способствующие данной проблеме. Ужва утверждает, что профилактика появления второго подбородка в основном сводится к здоровому образу жизни, но подчеркивает, что правильный домашний уход и регулярное посещение косметолога могут помочь в решении проблемы. Она рекомендует фейсфитнес и гимнастику для лица в качестве эффективного метода борьбы с вторым подбородком в домашних условиях, однако отмечает, что это дополнительное средство к косметологическим процедурам.

При посещении косметологической клиники Ужва предлагает индивидуально подобранные процедуры, такие как RF-лифтинг, ультразвуковой лифтинг и клиолиполиз, которые способны эффективно справиться с проблемой второго подбородка. Она также отмечает, что в некоторых случаях может потребоваться консультация пластического хирурга для проведения липосакции.

Как убрать ВТОРОЙ ПОДБОРОДОК? Советы косметолога