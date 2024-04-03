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Лучшие семь гелей для ухода за интимной зоной

Топ-7 гелей для интимной гигиены

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Средства для интимной гигиены становятся все более популярными, поскольку женщины проявляют все больше заботы о своей деликатной зоне. Правильно подобранное средство поможет поддержать здоровый баланс микрофлоры и защитит кожу от раздражений. Среди широкого выбора важно знать, какой гель для интимной гигиены лучше всего подходит именно вам. Предлагаем рассмотреть семь отличных вариантов:

Топ-7 гелей для интимной гигиены
Фото: Flickr: Yoga by RelaxingMusic is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
  1. Femina от Lactacyd: деликатно очищает кожу без содержания мыла, сохраняя кислотно-щелочной баланс.
  2. Aloe от Carefree: обеспечивает чистоту и свежесть на протяжении всего дня благодаря экстракту алоэ.
  3. Эпиген Интим: увлажняет и очищает кожу, используя молочную и активированную глицирризиновую кислоты.
  4. Intimate Mild Comfort от Nivea: устраняет покраснения и раздражения с помощью натуральных экстрактов ромашки и молочной кислоты.
  5. Органическая пенка от OrganicZone: мягко очищает и поддерживает нормальный pH-баланс микрофлоры с помощью молочной кислоты и Д-пантенола.
  6. Vagisil: доверенное средство для ухода и устранения дискомфорта, обогащенное обеззараживающими свойствами ромашки и молочной кислоты.
  7. Intimate от EVO: мягкое жидкое мыло для чувствительной кожи, содержащее молочную кислоту и инновационный компонент Plantapon LC7 для восстановления естественной влажности.

 

ТОП - 5 гелей для интимной гигиены. Как выбрать гель?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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