Лучшие семь гелей для ухода за интимной зоной

Топ-7 гелей для интимной гигиены

1:26 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Средства для интимной гигиены становятся все более популярными, поскольку женщины проявляют все больше заботы о своей деликатной зоне. Правильно подобранное средство поможет поддержать здоровый баланс микрофлоры и защитит кожу от раздражений. Среди широкого выбора важно знать, какой гель для интимной гигиены лучше всего подходит именно вам. Предлагаем рассмотреть семь отличных вариантов:

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Femina от Lactacyd: деликатно очищает кожу без содержания мыла, сохраняя кислотно-щелочной баланс. Aloe от Carefree: обеспечивает чистоту и свежесть на протяжении всего дня благодаря экстракту алоэ. Эпиген Интим: увлажняет и очищает кожу, используя молочную и активированную глицирризиновую кислоты. Intimate Mild Comfort от Nivea: устраняет покраснения и раздражения с помощью натуральных экстрактов ромашки и молочной кислоты. Органическая пенка от OrganicZone: мягко очищает и поддерживает нормальный pH-баланс микрофлоры с помощью молочной кислоты и Д-пантенола. Vagisil: доверенное средство для ухода и устранения дискомфорта, обогащенное обеззараживающими свойствами ромашки и молочной кислоты. Intimate от EVO: мягкое жидкое мыло для чувствительной кожи, содержащее молочную кислоту и инновационный компонент Plantapon LC7 для восстановления естественной влажности.

ТОП - 5 гелей для интимной гигиены. Как выбрать гель?