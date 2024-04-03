Как избежать проявления признаков старения: пять критических зон, выделяющих возраст

Как предотвратить старение: пять опасных зон, выдающих возраст

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько разъясняет, что пигментация на руках, изменения на кончике носа и другие признаки старения кожи неизбежно появляются со временем.

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Руки, из-за отсутствия подкожного жира и воздействия окружающей среды, подвержены раннему старению. Уход за этой областью, включая скрабы, маски и процедуры биоревитализации и филлеров, помогут улучшить их состояние.

Шея стареет быстрее лица из-за потери влаги и влияния позы "телефонной болезни". Регулярный массаж, лазерные процедуры и инъекции помогут сохранить ее молодость.

Опущение кончика носа также является признаком старения. Существуют различные методы, такие как нитевой лифтинг и инъекции филлеров, для борьбы с этой проблемой.

Колени подвержены изменениям формы из-за гравитации и дистрофии жировой клетчатки, что может привести к провисанию кожи. Массаж, физические упражнения и процедуры у косметолога могут помочь предотвратить старение этой области.

Мочки ушей также могут выдать возраст, особенно если они растянуты или появилась вертикальная складка у козелка. Отказ от тяжелых сережек и использование филлеров могут помочь вернуть им прежний вид.





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