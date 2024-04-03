Регулярный ритуал красоты: основные этапы ежедневного ухода за кожей

Советы профессионала: базовый ежедневный уход за кожей от визажиста Анастасии Черенковой.
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Начните с утра: стартуйте день с стакана воды с лимонным соком, затем приготовьте овсяную кашу и умойтесь мягким очищающим средством, избегая пилингов и скрабов. Завершите утренний уход холодной водой для освежения кожи.
Спасение для уставших глаз: против "мешков" и тусклости поможет лед из чистой фильтрованной воды. Заморозьте кубики заранее и нанесите их на глаза для быстрого освежения.
Мицеллярная вода: любите и используйте мицеллярную воду, нанося ее на два спонжа для эффективного очищения лица от загрязнений и подготовки кожи к крему.
Не забудьте о патчах: используйте гелевые патчи под глазами, чтобы расслабить уставшие глаза и придать им свежесть. Нанесите их перед завтраком и наслаждайтесь результатом.
Финальный штрих: завершите свой уход легким увлажняющим кремом, подходящим для вашего типа кожи. Если нет возможности посетить дерматолога, выберите крем проверенного бренда, подходящий для всех типов кожи. Увлажнение важно для всех, независимо от типа кожи.
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