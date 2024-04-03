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Как устранить следы растяжек на коже

Как избавиться от растяжек на теле

2:39
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К сожалению, многие женщины рано или поздно сталкиваются с проблемой растяжек на коже. Хотя они не вызывают дискомфорта или опасности, их внешний вид часто воспринимается негативно. Растяжки, известные как стрии, появляются из-за недостатка коллагена и эластина в клетках кожи.

Как избавиться от растяжек на теле
Фото: commons.wikimedia.org by Lanzi is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Однако не стоит отчаиваться, если у вас возникла эта проблема. Во-первых, вам не одной дано столкнуться с этим. По данным исследований, каждая вторая женщина подвержена появлению растяжек. Они могут появляться по разным причинам, таким как беременность, резкое увеличение веса или нарушения в работе эндокринной системы. Во-вторых, есть способы сделать стрии менее заметными.

Один из таких способов — использование скрабов. Скрабы считаются одним из наиболее эффективных средств борьбы с растяжками. Их можно приготовить самостоятельно, используя эфирные масла и крупинки кофе или красного перца. Процедуру следует проводить в ванной, предварительно распарив и очистив кожу, а затем массируя проблемные участки.

Еще одним способом является использование массажного масла, содержащего масла виноградных, персиковых косточек и миндаля, богатые витамином Е, который увеличивает эластичность кожи. Самомассаж с использованием такого масла рекомендуется проводить ежедневно для более быстрых результатов.

Массаж Гарсия также популярен в борьбе со стриями, особенно на области груди, где они часто появляются у женщин после беременности. Делается он без резких движений, что обычно не вызывает боли, а стимулирует работу клеток кожи, делая растяжки менее заметными со временем.

Еще одним вариантом является обертывание, процедура, которая помимо полезности также приносит удовольствие. Для этого вам понадобится пищевая пленка и смесь из косметической глины, меда или какао-порошка. Процедура подходит для домашнего использования и помогает уменьшить видимость стрий.

Дарсонваль — это еще один вариант, включающий проведение физиотерапевтических процедур с использованием импульсов тока, улучшающих кровообращение и стимулирующих синтез белка в тканях кожи. Однако перед его использованием рекомендуется проконсультироваться со специалистом, особенно в период беременности и лактации.

Помимо процедур, правильное питание и регулярные физические упражнения также играют важную роль в борьбе с растяжками. Сбалансированное питание, богатое белками и нерафинированными маслами, а также отказ от вредной пищи помогут предотвратить скачок в весе и улучшить состояние кожи.

Растяжки (стрии). Что надо знать и как не натворить глупостей?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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