Идеи для оригинального макияжа: отвлеките внимание яркими губами и экспериментируйте с подводкой для глаз

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Шесть способов освежить свой макияж: от цветной подводки до румян на веках

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Хотите добавить яркие акценты в свой образ? Забудьте о скучных нюдовых оттенках и решительно идите на эксперименты с макияжем! Сегодня мы расскажем вам простых способах изменить свой привычный макияж от realsimple.com, чтобы выглядеть стильно, свежо и уникально.

Шесть способов освежить свой макияж: от цветной подводки до румян на веках
Фото: unsplash.com by freestocks.org freestocks is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Отвлеките внимание яркими губами

Нюдовый блеск и естественные оттенки губ всегда актуальны, но если хочется чего-то нового, попробуйте выделить их необычным цветом. Визажисты рекомендуют попробовать красный оттенок, который идеально дополнит ваш образ и подчеркнет вашу индивидуальность.

Минималистичный макияж глаз

Если вы привыкли к яркому макияжу глаз, попробуйте подход "меньше значит больше". Оставьте веки натуральными или используйте нейтральные оттенки, подходящие вашему цвету лица, и добавьте несколько капель туши для придания глазам выразительности.

Измените способ нанесения тонального крема

Вместо плотного тонального крема попробуйте использовать BB-крем. Этот прием придаст коже естественное сияние.

Экспериментируйте с макияжем в стиле гранж

Если вы обычно предпочитаете сдержанный макияж или вообще не используете его, попробуйте создать образ в стиле "гранж", подчеркнув глаза чёрным карандашом. Этот приём добавит вашему образу небрежности и стиля.

Добавьте румяна к макияжу глаз

Чтобы придать своему образу оригинальность, используйте румяна необычным образом. Например, нанесите небольшое количество кремовых румян на область вокруг глаз, чтобы добавить им нежный акцент.

Экспериментируйте с подводкой для глаз

Чтобы придать своему образу свежий и оригинальный вид, выберите нестандартные оттенки подводки для глаз. Откажитесь от традиционных черных или коричневых цветов в пользу более смелых, например, темно-синего, сливового или изумрудного.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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