Идеи для оригинального макияжа: отвлеките внимание яркими губами и экспериментируйте с подводкой для глаз

Хотите добавить яркие акценты в свой образ? Забудьте о скучных нюдовых оттенках и решительно идите на эксперименты с макияжем! Сегодня мы расскажем вам простых способах изменить свой привычный макияж от realsimple.com, чтобы выглядеть стильно, свежо и уникально.
Нюдовый блеск и естественные оттенки губ всегда актуальны, но если хочется чего-то нового, попробуйте выделить их необычным цветом. Визажисты рекомендуют попробовать красный оттенок, который идеально дополнит ваш образ и подчеркнет вашу индивидуальность.
Если вы привыкли к яркому макияжу глаз, попробуйте подход "меньше значит больше". Оставьте веки натуральными или используйте нейтральные оттенки, подходящие вашему цвету лица, и добавьте несколько капель туши для придания глазам выразительности.
Вместо плотного тонального крема попробуйте использовать BB-крем. Этот прием придаст коже естественное сияние.
Если вы обычно предпочитаете сдержанный макияж или вообще не используете его, попробуйте создать образ в стиле "гранж", подчеркнув глаза чёрным карандашом. Этот приём добавит вашему образу небрежности и стиля.
Чтобы придать своему образу оригинальность, используйте румяна необычным образом. Например, нанесите небольшое количество кремовых румян на область вокруг глаз, чтобы добавить им нежный акцент.
Чтобы придать своему образу свежий и оригинальный вид, выберите нестандартные оттенки подводки для глаз. Откажитесь от традиционных черных или коричневых цветов в пользу более смелых, например, темно-синего, сливового или изумрудного.
У каждой собаки присутствует свой уникальный аромат, который выполняет различные функции, такие как отпугивание хищников и привлечение партнеров.