Доктор-эндокринолог Атаманова разъяснила, следует ли отслеживать калории

Каждый, кто задумывается о похудении, наверняка слышал о необходимости подсчета калорий. Специалисты утверждают, что снижение веса начинается лишь при дефиците калорий, поэтому их следует отслеживать в рационе. Однако мнения по этому поводу разделились, и не все считают подсчет калорий эффективным способом борьбы с лишним весом. Так, стоит ли заниматься подсчетом калорий?
Этот вопрос освещен в интервью с Юлией Атамановой, врачом-эндокринологом из отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ им. академика Петровского.
Существует убедительное научное обоснование того, что подсчет калорий имеет значение, но основной упор следует делать на качестве продуктов, разнообразии рациона и коррекции пищевых привычек для долгосрочного снижения веса.
Тем не менее, метод подсчета калорий имеет свои недостатки:
Все это подводит нас к выводу, что подсчет калорий может быть несовершенным инструментом для контроля веса. Лучше ориентироваться на качество питания, следить за чувством голода и насыщения, а также работать над коррекцией пищевых привычек, сообщает сайт aif.ru.
Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.