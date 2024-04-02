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Доктор-эндокринолог Атаманова разъяснила, следует ли отслеживать калории

Эндокринолог Атаманова пояснила, надо ли считать калории

1:48
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Каждый, кто задумывается о похудении, наверняка слышал о необходимости подсчета калорий. Специалисты утверждают, что снижение веса начинается лишь при дефиците калорий, поэтому их следует отслеживать в рационе. Однако мнения по этому поводу разделились, и не все считают подсчет калорий эффективным способом борьбы с лишним весом. Так, стоит ли заниматься подсчетом калорий?

Эндокринолог Атаманова пояснила, надо ли считать калории
Фото: pixabay.com by public domain is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Этот вопрос освещен в интервью с Юлией Атамановой, врачом-эндокринологом из отделения специализированной помощи КДЦ НКЦ 2 РНЦХ им. академика Петровского.

Существует убедительное научное обоснование того, что подсчет калорий имеет значение, но основной упор следует делать на качестве продуктов, разнообразии рациона и коррекции пищевых привычек для долгосрочного снижения веса.

Тем не менее, метод подсчета калорий имеет свои недостатки:

  • Калорийность, указанная на упаковке продукта, может отличаться от реальной на 20%, как в большую, так и в меньшую сторону.
  • Усвоение калорий зависит от типа продукта, способа его приготовления и индивидуальных особенностей организма.
  • Подсчет калорий может быть неудобным в повседневной жизни и вызвать тревожность или расстройства пищевого поведения.
  • Сосредоточившись на цифрах, легко упустить из виду качество и разнообразие рациона, что может привести к дефициту витаминов и минералов.
  • Подсчет калорий создает иллюзию, что избыток потребленных калорий можно "сжечь" в спортзале.

Все это подводит нас к выводу, что подсчет калорий может быть несовершенным инструментом для контроля веса. Лучше ориентироваться на качество питания, следить за чувством голода и насыщения, а также работать над коррекцией пищевых привычек, сообщает сайт aif.ru.

ПРИЛОЖЕНИЯ ПОДСЧЕТА КАЛОРИЙ - НЕПРАВИЛЬНО СЧИТАЮТ | ПРИЛОЖЕНИЯ ПОДСЧЕТА БЖУ НЕ ПРАВИЛЬНО СЧИТАЮТ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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