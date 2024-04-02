Избавление от морщин в области носогубной складки: методы и основные причины их появления

Убрать носогубные складки: способы и распространенные причины появления

1:51 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько раскрыла разнообразные типы носогубных складок, разъяснив, почему они могут возникать уже в молодом возрасте, а также какие методы лечения позволяют избавиться от этой косметической несовершенности.

Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Виды носогубных складок:

Гравитационные морщины или G-складки: образуются из-за опускания тканей вследствие действия земного притяжения и растяжения мышечно-апоневротического комплекса.

Градиентные складки: возникают в результате резкого перехода между высокой точкой щеки и верхней губой, чаще всего обусловлены особенностями назолабиального жирового пакета или неправильным прикусом.

Штрих-складка: тонкая поверхностная полоса в области носогубного треугольника, обусловленная активной мимикой и наблюдаемая у людей с тонкой, сухой кожей.

Причины появления носогубных складок:

Резкое снижение веса, что влечет за собой утрату толщины подкожного жирового слоя и "обвисание" кожи.

Интенсивная мимика лица, вызывающая морщины уже в молодом возрасте.

Генетическая предрасположенность, проявляющаяся в особенностях структуры лица и жирового слоя.

Курение, вредные последствия которого могут проявиться в глубоких носогубных складках.

Неправильный прикус, который может быть корректирован ортодонтическим лечением.

Недостаточный уход за кожей лица, включая недостаточное очищение и отсутствие защиты от ультрафиолета.

Способы устранения носогубных складок:

Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые разглаживают кожу и дарят эффект длительного сохранения.

Ультразвуковой SMAS-лифтинг, который воздействует на мышечно-апоневротический слой и уменьшает носогубные складки.

Инъекции липолитиков для устранения избыточной жировой ткани в носогубных валиках.

5 причин НОСОГУБНЫХ МОРЩИН и складок: способы устранения