Избавление от морщин в области носогубной складки: методы и основные причины их появления

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько раскрыла разнообразные типы носогубных складок, разъяснив, почему они могут возникать уже в молодом возрасте, а также какие методы лечения позволяют избавиться от этой косметической несовершенности.
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Виды носогубных складок:
Гравитационные морщины или G-складки: образуются из-за опускания тканей вследствие действия земного притяжения и растяжения мышечно-апоневротического комплекса.
Градиентные складки: возникают в результате резкого перехода между высокой точкой щеки и верхней губой, чаще всего обусловлены особенностями назолабиального жирового пакета или неправильным прикусом.
Штрих-складка: тонкая поверхностная полоса в области носогубного треугольника, обусловленная активной мимикой и наблюдаемая у людей с тонкой, сухой кожей.
Причины появления носогубных складок:
Резкое снижение веса, что влечет за собой утрату толщины подкожного жирового слоя и "обвисание" кожи.
Интенсивная мимика лица, вызывающая морщины уже в молодом возрасте.
Генетическая предрасположенность, проявляющаяся в особенностях структуры лица и жирового слоя.
Курение, вредные последствия которого могут проявиться в глубоких носогубных складках.
Неправильный прикус, который может быть корректирован ортодонтическим лечением.
Недостаточный уход за кожей лица, включая недостаточное очищение и отсутствие защиты от ультрафиолета.
Способы устранения носогубных складок:
Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые разглаживают кожу и дарят эффект длительного сохранения.
Ультразвуковой SMAS-лифтинг, который воздействует на мышечно-апоневротический слой и уменьшает носогубные складки.
Инъекции липолитиков для устранения избыточной жировой ткани в носогубных валиках.
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