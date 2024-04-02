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Избавление от морщин в области носогубной складки: методы и основные причины их появления

Убрать носогубные складки: способы и распространенные причины появления

1:51
Моя семья » Красота и стиль

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько раскрыла разнообразные типы носогубных складок, разъяснив, почему они могут возникать уже в молодом возрасте, а также какие методы лечения позволяют избавиться от этой косметической несовершенности.

Убрать носогубные складки: способы и распространенные причины появления
Фото: flickr.com by Mark J Sebastian is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Виды носогубных складок:

  • Гравитационные морщины или G-складки: образуются из-за опускания тканей вследствие действия земного притяжения и растяжения мышечно-апоневротического комплекса.
  • Градиентные складки: возникают в результате резкого перехода между высокой точкой щеки и верхней губой, чаще всего обусловлены особенностями назолабиального жирового пакета или неправильным прикусом.
  • Штрих-складка: тонкая поверхностная полоса в области носогубного треугольника, обусловленная активной мимикой и наблюдаемая у людей с тонкой, сухой кожей.

Причины появления носогубных складок:

  • Резкое снижение веса, что влечет за собой утрату толщины подкожного жирового слоя и "обвисание" кожи.
  • Интенсивная мимика лица, вызывающая морщины уже в молодом возрасте.
  • Генетическая предрасположенность, проявляющаяся в особенностях структуры лица и жирового слоя.
  • Курение, вредные последствия которого могут проявиться в глубоких носогубных складках.
  • Неправильный прикус, который может быть корректирован ортодонтическим лечением.
  • Недостаточный уход за кожей лица, включая недостаточное очищение и отсутствие защиты от ультрафиолета.

Способы устранения носогубных складок:

  • Инъекции филлеров на основе гиалуроновой кислоты, которые разглаживают кожу и дарят эффект длительного сохранения.
  • Ультразвуковой SMAS-лифтинг, который воздействует на мышечно-апоневротический слой и уменьшает носогубные складки.
  • Инъекции липолитиков для устранения избыточной жировой ткани в носогубных валиках.

 

5 причин НОСОГУБНЫХ МОРЩИН и складок: способы устранения
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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