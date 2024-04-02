Что предпринять при образовании косточки на стопе?

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Косточка на стопе: что делать

1:32
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Летом проблема косточек на ногах становится особенно острой. Это не только вопрос эстетики, но и причина неприятных ощущений: боли, отечности и прочих неудобств. Обычно это беспокоит женщин из-за особенностей их строения. У женщин связки таза чаще слабее, чем у мужчин, и подвержены дополнительной растяжке во время беременности и родов. К тому же, учитывая вес и размер тела, размер ноги у женщин обычно меньше. Таким образом, меньшая конструкция несет больший вес.

Косточка на стопе: что делать
Фото: Openverse by quinn.anya is licensed under CC BY-SA 2.0

Стопы играют важную роль в опорно-двигательном аппарате, и деформация стоп может указывать на проблемы в других его частях. Поэтому лечение должно быть комплексным, а не ограничиваться только удалением косточки. Основная причина ее появления часто связана с травмой копчиково-крестцовой области, что приводит к последующим деформациям тазовых, бедренных и голеней костей.

Операция по удалению косточки — неправильный подход, так как она служит дополнительной опорой для тела. Операция может привести к затруднениям при ходьбе и увеличению нагрузки на другую стопу. Силиконовые расширители также неэффективны.

Для успешного лечения необходимо восстановить правильное положение осевого скелета, начиная с копчика и двигаясь к тазу, бедрам и голеням. Однако, в случае длительной деформации у взрослых, процесс восстановления может занять много времени. Лечение остеопатом может быть более эффективным, чем оперативные методы.

Как лечить косточку на большом пальце ноги – личный опыт. Подагра ли это? Нужно ли делать операцию.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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