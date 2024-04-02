Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Косточка на стопе: что делать
Эксперты назвали наполнитель, который избавит от кошачьего запаха
Посадите в саду физостегию
Шакира раскритиковала фильм "Барби" из-за проявления неприязни к мужчинам
Россияне покидают Дубай из-за банковских санкций
Президент ФГСР Свирин заявил, что российские гребцы отказываются участвовать в ОИ-2024 на дискриминационных условиях
Число российских миллиардеров в рейтинге Forbes выросло до рекордных 125 человек
Врач обнаружил необычный признак старения
Три миниатюрных породы кошек
Как сжигать калории во время работы в офисе

Как сжигать калории при сидячей работе

Моя семья » Красота и стиль

В последние годы ученые высказывают тревогу относительно негативного влияния офисной работы на здоровье, так как это может привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, мигреням и замедлению обмена веществ. Группа исследователей из Иллонизийского университета в Чикаго, под руководством профессора кинезиологии и питания Крейга Хорсвилла, предприняла усилия для выявления возможных методов предотвращения этих проблем.

Как сжигать калории при сидячей работе
Фото: pexels.com by Negative Space is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Согласно мнению ученых, наилучшей профилактикой проблем, связанных с сидячим образом жизни, является спонтанная активность. Крейг Хорсвилл отмечает, что регулярные физические упражнения являются единственным способом противодействия негативным последствиям сидячей работы, и не обязательно идти в фитнес-клуб. Достаточно просто встать из-за стола и выполнить несколько простых упражнений в течение дня.

С целью минимизации возможных здоровотворных проблем у офисных работников предпринимались различные попытки. В некоторых странах, например, используются высокие столы на рабочих местах, предполагая, что они могут частично компенсировать малоподвижность.

Исследователи под руководством Хорсвилла провели эксперимент, в котором испытуемые были разделены на три группы и сравнивалась скорость метаболизма при работе за обычным столом, высоким столом без стула и столом с подвижной подставкой для ног. Результаты показали, что уровень метаболизма у тех, кто работал за столами с подставкой, был выше на 17%.

Эти результаты эксперимента были опубликованы в журнале "Work". Исследование подтвердило, что даже небольшая физическая активность способствует увеличению энергозатрат и помогает избежать проблем со здоровьем и набора лишнего веса.

Таким образом, предпринимаемые усилия по внедрению динамических педалей и подставок на рабочих местах могут значительно улучшить состояние здоровья офисных работников.

Как похудеть при сидячей работе
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Постройневшая Анастасия Волочкова рассказала, чем она питается: "Утром два варёных яйца всмятку"

Анастасия Волочкова, которая в последнее время сильно похудела, рассказала о своём скудном рационе питания.

Анастасия Волочкова раскрыла свой секрет похудения
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Эти иномарки не ржавеют даже со временем. Эксперты объяснили секреты их стойкости
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому
После атак БПЛА по Татарстану "санитарная зона" с Украиной может увеличиться до Львова Любовь Степушова Варшава и армия Польши усиленно готовятся к разделу Украины Дмитрий Плотников Дарья Асламова: Индия глазами спецкора Pravda.Ru Дарья Асламова
Рассада томатов будет здоровой: вот чем нужно её полить после пикировки
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем, какие они не любят
Этот дивный цветок называют крыльями ангела: он привлекателен невероятной расцветкой — радует до первых заморозков
Этот дивный цветок называют крыльями ангела: он привлекателен невероятной расцветкой — радует до первых заморозков
Последние материалы
Породы кошек, которые не боятся воды
Как сжигать калории при сидячей работе
Военкор Поддубный опубликовал видео уничтожения танка ВСУ в зоне СВО
Вслед за Петербургом курортный сбор обсуждают для Подмосковья
Автоэксперт Муханов: на рынке авто с пробегом популярны немецкие и японские модели
Смузи для тех, кто "сидит" на кетогенной диете
Эксперт Матвийчук: активная часть сражения за Харьков уже началась
Певец Игорь Николаев порадовался летней погоде в Подмосковье
К 2029 году землянам придется вычитать из времени одну секунду
Весенние подкормки пионов
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников