Как сжигать калории во время работы в офисе

Как сжигать калории при сидячей работе

В последние годы ученые высказывают тревогу относительно негативного влияния офисной работы на здоровье, так как это может привести к нарушениям опорно-двигательного аппарата, внутренних органов, мигреням и замедлению обмена веществ. Группа исследователей из Иллонизийского университета в Чикаго, под руководством профессора кинезиологии и питания Крейга Хорсвилла, предприняла усилия для выявления возможных методов предотвращения этих проблем.

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Согласно мнению ученых, наилучшей профилактикой проблем, связанных с сидячим образом жизни, является спонтанная активность. Крейг Хорсвилл отмечает, что регулярные физические упражнения являются единственным способом противодействия негативным последствиям сидячей работы, и не обязательно идти в фитнес-клуб. Достаточно просто встать из-за стола и выполнить несколько простых упражнений в течение дня.

С целью минимизации возможных здоровотворных проблем у офисных работников предпринимались различные попытки. В некоторых странах, например, используются высокие столы на рабочих местах, предполагая, что они могут частично компенсировать малоподвижность.

Исследователи под руководством Хорсвилла провели эксперимент, в котором испытуемые были разделены на три группы и сравнивалась скорость метаболизма при работе за обычным столом, высоким столом без стула и столом с подвижной подставкой для ног. Результаты показали, что уровень метаболизма у тех, кто работал за столами с подставкой, был выше на 17%.

Эти результаты эксперимента были опубликованы в журнале "Work". Исследование подтвердило, что даже небольшая физическая активность способствует увеличению энергозатрат и помогает избежать проблем со здоровьем и набора лишнего веса.

Таким образом, предпринимаемые усилия по внедрению динамических педалей и подставок на рабочих местах могут значительно улучшить состояние здоровья офисных работников.

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