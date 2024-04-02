Часто допускаемые ошибки в душе

Ошибки в душе, которые мы часто совершаем

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Когда мы размышляем о правильном способе принятия душа, часто задаемся вопросом: как избежать повреждения кожи? На первый взгляд, это кажется тривиальным, но на практике мы часто нарушаем правила ухода за собой в ванной комнате. Вот некоторые из самых распространенных ошибок, которые мы совершаем:

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Использование очень горячей воды. Помните, что душ не должен занимать более 10 минут, и вода не должна быть слишком горячей, чтобы избежать сухости и раздражения кожи. Пропуск душа сразу после физических нагрузок. Душ необходим для удаления микробов и бактерий, которые могут размножаться в теплой и влажной среде после тренировки. Использование пены в ванне. Средства, создающие много пены, могут разрушать защитный барьер кожи и вызывать раздражение. Недостаточная смена мочалки. Длительное использование одной мочалки способствует размножению плесени и бактерий. Слишком сильное терение кожи. Используйте скрабы и мочалки с осторожностью, чтобы не повредить кожу. Заворачивание волос в полотенце. Это может вызвать выпадение и тусклость волос. Неправильное использование бритвы. Не забудьте использовать средства для бритья и регулярно менять лезвие, чтобы избежать раздражения и вросших волосков.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, которые совершают, когда принимают душ!