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Часто допускаемые ошибки в душе

Ошибки в душе, которые мы часто совершаем

1:19
Моя семья » Красота и стиль

Когда мы размышляем о правильном способе принятия душа, часто задаемся вопросом: как избежать повреждения кожи? На первый взгляд, это кажется тривиальным, но на практике мы часто нарушаем правила ухода за собой в ванной комнате. Вот некоторые из самых распространенных ошибок, которые мы совершаем:

Ошибки в душе, которые мы часто совершаем
Фото: PxHere is licensed under CC0
  1. Использование очень горячей воды. Помните, что душ не должен занимать более 10 минут, и вода не должна быть слишком горячей, чтобы избежать сухости и раздражения кожи.
  2. Пропуск душа сразу после физических нагрузок. Душ необходим для удаления микробов и бактерий, которые могут размножаться в теплой и влажной среде после тренировки.
  3. Использование пены в ванне. Средства, создающие много пены, могут разрушать защитный барьер кожи и вызывать раздражение.
  4. Недостаточная смена мочалки. Длительное использование одной мочалки способствует размножению плесени и бактерий.
  5. Слишком сильное терение кожи. Используйте скрабы и мочалки с осторожностью, чтобы не повредить кожу.
  6. Заворачивание волос в полотенце. Это может вызвать выпадение и тусклость волос.
  7. Неправильное использование бритвы. Не забудьте использовать средства для бритья и регулярно менять лезвие, чтобы избежать раздражения и вросших волосков.

САМЫЕ ЧАСТЫЕ ОШИБКИ, которые совершают, когда принимают душ!
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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