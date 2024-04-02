Как мы разработали один из наиболее эффективных методов удаления волос, обеспечивающий гладкость кожи до полугода

Гладкая кожа до полугода: как мы пришли к одному из самых эффективных методов эпиляции

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В 21-ом веке выбор методов эпиляции стал разнообразным, включая энзимную, лазерную, ультразвуковую, фото- и электроэпиляцию. Современные технологии позволяют удалять волосы дома без боли, раздражений и других проблем, делая процесс доступным для всех, кто мечтает о гладкой коже на длительное время.

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История эпиляции началась задолго до нашей эры, когда женщины искали способы избавления от нежелательных волос. С течением времени методы становились менее драконовскими, и появились такие способы, как бритье и использование воска.

Появление купальников-бикини стимулировало развитие новых методов эпиляции, таких как бразильская эпиляция. В последующие годы появились фотоэпиляция и лазерная эпиляция, которые стали особенно популярными благодаря своей эффективности.

Компания Philips начала разработку домашнего фотоэпилятора, который смог обеспечить аналогичные салонной процедуре результаты. Оригинальный фотоэпилятор Lumea был выпущен в 2010 году и с тех пор претерпел значительные улучшения, став более доступным и безопасным для использования в домашних условиях.

Фотоэпилятор Lumea Advanced обеспечивает эффективное удаление волос на разных участках тела и подходит для различных типов волос, сохраняя результаты до трех месяцев. Различные настройки интенсивности делают процедуру комфортной даже для самых деликатных зон.

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