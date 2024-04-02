Польза и вред инфракрасной сауны

Инфракрасная сауна: польза и вред

1:42 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Инфракрасная сауна стала популярной среди тех, кто следит за своим здоровьем и красотой, доступна в современных фитнес-центрах и косметологических кабинетах.

Фото: Own work by Nikowsk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Польза:

Укрепляет сосуды и нормализует давление. Инфракрасные волны прогревают организм изнутри, укрепляя стенки сосудов и делая их более эластичными. Это способствует улучшению кровообращения и стабилизации давления.

Повышает иммунитет. Прогрев организма стимулирует работу внутренних органов и мышц, что помогает организму бороться с простудными заболеваниями и гриппом.

Борется с лишним весом. Инфракрасное излучение ускоряет обменные процессы, частично расщепляя жировые отложения и выводя шлаки из организма.

Улучшает состояние кожи. Инфракрасное излучение очищает кожу от мелких рубцов, акне и угревой сыпи, делая ее более мягкой и упругой. Оно также разглаживает морщины и придает цвет лицу.

Избавляет от болей. Посещение инфракрасной сауны помогает избежать мышечных болей после тренировок и менструальных болей.

Вред:

Противопоказания. Перед использованием инфракрасной сауны необходимо проконсультироваться с врачом, так как нагревание тела может быть опасным при некоторых заболеваниях.

Злоупотребление. Не рекомендуется посещать инфракрасную сауну ежедневно, оптимальное количество посещений — 3-4 раза в неделю по 30 минут.

Косметические средства. Перед посещением сауны тело должно быть чистым, без нанесения кремов, мазей или декоративной косметики, чтобы избежать аллергических реакций.



Какая польза инфракрасной сауны