Инъекции ботокса в подмышечные впадины: эффективное средство против избыточного потоотделения

Ботокс против потоотделения подмышек: всё, что нужно знать

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Ботулинотерапия широко известна благодаря своей эффективности в борьбе с мелкими морщинками, но её применение не ограничивается этим. Одним из распространённых вариантов использования является введение ботокса в подмышечные впадины для уменьшения избыточного потоотделения. Эксперты портала realsimple.com расскажут о тонкостях этой процедуры.

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Как работает ботокс против потоотделения?

Механизм действия ботокса связан с временной парализацией мышц, в которые он вводится. Инъекции препарата уменьшают активность потовых желез, воздействуя на мышцы, ответственные за их сокращение

Как долго сохраняется эффект после процедуры?

Эффект от процедуры не является постоянным, поэтому необходимо повторять приемы для поддержания результатов. Длительность эффекта индивидуальна, однако в среднем инъекции сохраняют свое воздействие от трех до шести месяцев. Некоторые пациенты отмечают уменьшение потоотделения в течение года.

Можно ли использовать альтернативные препараты?

Теоретически возможно, но ботокс считается золотым стандартом в данной области, так как в 2004 году FDA одобрило его применение для лечения гипергидроза подмышечных впадин. Это подтверждает безопасность и эффективность препарата для данного применения.

Как проходит процедура?

Процедура инъекций ботокса в подмышечные впадины проходит быстро и безболезненно. Медицинский специалист, прошедший обучение и получивший сертификат, использует маленькую иглу для введения препарата под кожу в виде сетки. Это блокирует сигналы от нервов, стимулирующих потоотделение, и снижает его в области инъекции. Возможно появление небольшой отечности, покраснения и кровоподтеков, но они проходят быстро. Эффект от процедуры становится заметен через несколько недель. Некоторые врачи рекомендуют повторную консультацию для контроля результатов.

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