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Пять стратегий для достижения изящной осанки

Пять секретов красивой осанки

2:11
Моя семья » Красота и стиль

Александр Евдокимов, остеопат и невролог, делится советами по созданию оптимального рабочего пространства и расслаблению спины.

Пять секретов красивой осанки
Фото: Own work by Nikiwiki242 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ежедневно рекомендуется выполнять упражнения для укрепления различных участков позвоночника, что занимает не более 15 минут, а при постоянной практике улучшает осанку уже через неделю. Эти упражнения включают выдвижение и задвижение головы, подъем груди к небу с разворотом плеч наружу, а также движение таза вперед и вверх, затем назад и вверх. Завершаются они общим укреплением осанки у стены, сохраняя положение тела в течение нескольких минут.

Александр подчеркивает важность выбора подходящих тренировок. Танцы, балет и гимнастика способствуют правильной осанке, в то время как спортивные занятия, асимметрично нагружающие мышцы, могут ухудшить ее. Такие виды спорта, как теннис и метание, особенно негативно влияют на осанку, особенно у детей.

По его словам, плавание также не всегда положительно воздействует на осанку, так как чрезмерное развитие мышц, участвующих в гребле, может привести к сутулости.

Чтобы правильно сидеть за столом, необходимо соблюдать принцип 90-90-90 для углов между стопами и голенью, голенью и бедром, бедром и туловищем, а также выбирать подходящий стул без колесиков и жесткое сиденье на уровне середины лопаток или выше. Рабочий стол также должен соответствовать определенным параметрам, включая высоту и угол наклона рабочей поверхности.

Он также рекомендует выполнять упражнения для расслабления спины в течение дня, включая наклоны вперед и в стороны, а также подъем ноги из положения стоя. Необходимо следовать указанному количеству повторений, начиная с меньшего числа, если давно не занимались спортом.

Важно помнить, что первые дни могут сопровождаться увеличением болей в спине, поэтому все движения следует выполнять медленно и осторожно. Кроме того, выбор комфортной обуви, особенно избегая очень высоких каблуков, также важен для сохранения правильной осанки.


МОЩНОЕ упражнение для красивой осанки за 5 минут! Posture training 5 min
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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