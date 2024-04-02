Может ли эфирное масло мяты действенно улучшить состояние волос?

Эфирное масло мяты для шикарных волос: действительно ли оно работает

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Вита Лясота, основательница бренда натуральной косметики, поделилась информацией о применении эфирного масла мяты в уходе за волосами и его влиянии на их рост.

Фото: openverse.org by costingpro is licensed under CC BY-SA 2.0.

Эфирное масло мяты, получаемое гидродистилляцией листьев растения, обладает множеством полезных свойств благодаря содержанию витаминов, жирных кислот, ментола и цинеола. Оно применяется как самостоятельное средство или добавляется в шампуни, маски и спреи.

Мятное масло стимулирует кровообращение, нормализует работу сальных желез и укрепляет луковицы волос, придавая им блеск и объем. Обычно его используют в средствах для жирной кожи головы, а также от выпадения волос и перхоти.

Однако следует помнить, что мята является сильным аллергеном, и перед применением средств с ее содержанием необходимо провести тест на чувствительность кожи. Противопоказания включают индивидуальную непереносимость, заболевания дыхательных путей, гиперчувствительность кожи головы и другие.

Мятное масло обладает поверхностным воздействием на кожу, успокаивая ее и помогая устранить раздражения и шелушения. В некоторых случаях пары масла могут помочь справиться со стрессом и обладают успокаивающим эффектом.

Применение эфирного масла мяты, все свойства, для волос и кожи лица