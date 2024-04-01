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Специалист по стилю Скороходова рекомендует избегать определенных цветов окрашивания волос после достижения возраста в 50 лет

Стилист Скороходова назвала цвета, в которые запрещено красить волосы после 50 лет

1:26
Моя семья » Красота и стиль

Старше 50 лет женщинам не рекомендуется окрашивать волосы в глубокий черный оттенок или выбирать неестественные цвета для окрашивания, как отмечает стилист Анна Скороходова. Эксперт отмечает, что иссиня-черный цвет волос может придавать лицу дополнительные года, особенно если кожа не имеет светлого оттенка. Кроме того, он подчеркивает морщины и неровности кожи, делая цвет лица менее свежим и тусклым.

Стилист Скороходова назвала цвета, в которые запрещено красить волосы после 50 лет
Фото: openverse.org by gagilas is licensed under CC BY-SA 2.0.

Скороходова также предупреждает об избегании желтого блонда, который в настоящее время не является модным и может придавать внешности дешевый вид, особенно после достижения 50-летнего возраста. Оттенок волос в ярко-рыжем цвете также не рекомендуется, особенно для тех, кто страдает покраснением лица, так как он может подчеркнуть эти дефекты и выглядеть вульгарно.

Специалист отмечает, что также следует избегать выбора неестественных цветов волос, таких как синий, розовый, фиолетовый или зеленый. По мнению Скороходовой, такие окрашивания могут выглядеть странно и нелепо на женщинах старше 50 лет. Однако, если есть желание экспериментировать, можно использовать яркие оттенки как дополнительные элементы в мелировании или на накладных прядях для особых случаев, рассматривая их как временные декоративные элементы, как сообщает Москва 24.

МОДНЫЙ ОМОЛАЖИВАЮЩИЙ ЦВЕТ ВОЛОС ДЛЯ ЖЕНЩИН 50+
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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