Губы без сухости: секрет идеального нанесения помады за четыре шага

Идеальный макияж: как правильно наносить помаду на сухие губы?

0:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Нанесение помады на сухие губы может быть настоящим испытанием. Чтобы сделать ваш макияж более привлекательным, следуйте этим простым шагам от realsimple.com.

Фото: openverse.org by roe_utena is licensed under CC BY 2.0.

Начните с увлажнения губ. Нанесите увлажняющую маску для губ на ночь. Это поможет смягчить кожу, подготовив ее к нанесению помады на следующий день. Утром используйте отшелушивающий скраб для губ. Это поможет удалить омертвевшие клетки кожи и сделать губы более гладкими. Перед нанесением помады нанесите тонкий слой бальзама для губ. Это поможет увлажнить кожу и создать идеальную основу для помады. Нанесите помаду. Выбирайте помады с увлажняющей формулой, которые не только красиво выглядят, но и делают ваши губы мягкими и напитанными.

Следуя этим простым шагам, вы сможете создать идеальный макияж губ и подчеркнуть их естественную красоту.

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