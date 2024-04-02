Путь к идеальной коже: почему двойное очищение стало новым трендом ухода за собой?

Двойное очищение лица: ключ к здоровой и сияющей коже

1:53 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Избавиться от загрязнений, макияжа и жира может показаться простой задачей, но иногда привычный один этап очищения кожи может быть недостаточным. Эксперты портала realsimple.com утверждают, что двойное очищение - это не просто новый тренд, а метод, который может принести вам удвоенную пользу. Но почему стоит внедрить в свою рутину ухода кожей эту процедуру и какие продукты следует использовать?

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Что такое двойное очищение?

Двойное очищение - это процесс, который начинается с использования масляного или мицеллярного средства для удаления поверхностных загрязнений, макияжа и жира. Затем следует второй этап, который включает в себя использование пенки или геля для более глубокой очистки кожи в соответствии с ее потребностями.

Преимущества двойного очищения

Неправильное очищение кожи может ускорить процесс старения и окисления, что приводит к появлению пигментации и морщин. Двойное умывание без нарушения кислотного барьера делает ее более здоровой и увлажненной, что помогает коже медленнее стареть. Это даже может улучшить эффективность лечения акне и сывороток, так как кожа глубоко очищается перед нанесением активных ингредиентов для ухода за кожей.

Какие продукты лучше всего подходят для этой процедуры?

Врачи рекомендуют выбирать средства, соответствующие потребностям вашей кожи. Очищающие бальзамы, масла и мицеллярная вода - все они могут быть полезны в процессе двойного очищения, предоставляя различные способы удаления макияжа и загрязнений.

Когда нужно проводить процедуру?

Вечернее время - идеальное время для двойного очищения, чтобы удалить остатки макияжа и загрязнений.

Тем не менее, следует быть осторожными при использовании двойного очищения, особенно если у вас чувствительная кожа.

Двойное очищение кожи лица по корейской системе