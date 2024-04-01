Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-эксперт ООН: План Зеленского отсталый и бредовый
Готовим медальоны с лососем: получатся ароматные и мягкие
Эксперты ответили, каких питомцев нельзя заводить вместе
Interia: Россия готовится применить новейшее оружие на Украине
Автоэксперт Рязанов перечислил АЗС, на которых не нужно заправлять авто
Фильмы, которые предсказали будущее
Экономист Холод заверил, что продукция "Макфа" не исчезнет с российских прилавков после ареста активов компании
Сорт перца "Аллюр"
Россияне страхуют квартиры от пожаров и соседских котов
Как побороть гусиную кожу

Как избавиться от гусиной кожи

1:15
Моя семья » Красота и стиль

Гусиная кожа, или фолликулярный гиперкератоз, представляет собой косметический дефект, требующий профессионального вмешательства для исчезновения. Чаще всего встречается у женщин и выглядит как маленькие воспаления белого цвета на коже, что может вызывать эмоциональный дискомфорт. Этот дефект может поражать различные участки кожи, такие как ноги, руки и лицо.

Как избавиться от гусиной кожи
Фото: openverse.org by Fuschia Foot is licensed under CC BY-NC-ND 2.0.

Фолликулярный гиперкератоз может быть вызван несколькими факторами, включая наследственность, авитаминоз, неправильное питание и нарушения в эндокринной системе. Для борьбы с этим состоянием необходимо принять комплексный подход.

Сбалансированное питание, обогащенное витаминами и полезными веществами, может улучшить состояние кожи. Пилинги помогают отшелушивать кожу и делать ее более мягкой и ровной. Банные процедуры, такие как сауна или инфракрасная сауна, способствуют улучшению состояния кожи. Маски и обертывания с эфирными маслами и голубой глиной помогают увлажнить кожу. Использование увлажняющих кремов с добавлением витаминов А и Е, а также средств с высоким SPF-фильтром, помогает защитить кожу от негативного воздействия окружающей среды.

 

ГУСИНАЯ КОЖА // Фолликулярный кератоз: простые рекомендации как сделать кожу гладкой
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Последние материалы
Готовим медальоны с лососем: получатся ароматные и мягкие
Эксперты ответили, каких питомцев нельзя заводить вместе
Interia: Россия готовится применить новейшее оружие на Украине
Автоэксперт Рязанов перечислил АЗС, на которых не нужно заправлять авто
Фильмы, которые предсказали будущее
Экономист Холод заверил, что продукция "Макфа" не исчезнет с российских прилавков после ареста активов компании
Сорт перца "Аллюр"
Россияне страхуют квартиры от пожаров и соседских котов
Как избавиться от гусиной кожи
"Спартак" второй год подряд несёт убытки на сумму более миллиарда рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников