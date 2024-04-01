Пять методов обертывания, которые стоит испытать

Обертывание, востребованный метод формирования фигуры, способствующий улучшению лимфотока, упругости кожи и подтяжке. Дерматокосметолог Виктория Бритько рассказывает о разновидностях и особенностях этой процедуры.
Обертывание — комбинированный метод борьбы с целлюлитом и избыточными жировыми отложениями, часто используемый с массажем. Существует несколько видов обертывания: горячее, холодное, контрастное и изотермическое.
Горячее обертывание стимулирует кровообращение и лимфоток, благодаря чему выводится лишняя жидкость и улучшается абсорбция питательных веществ из смеси. Холодное обертывание, напротив, сужает поры и усиливает отток крови, подходит при отеках и воспалениях. Контрастное обертывание чередует горячее и холодное воздействие для укрепления сосудов и уменьшения объемов тела.
Изотермическое обертывание подразумевает использование смеси, подогретой до температуры тела, подбираемой индивидуально.
Существует несколько видов обертываний, которые стоит опробовать. Водорослевое обладает антицеллюлитными свойствами и способствует улучшению кожи. Обертывание из куркумы помогает снизить отечность и улучшить обменные процессы. Масляное обертывание обладает антиоксидантным действием и способствует расслаблению. Рисовое обертывание выводит лишнюю жидкость и смягчает кожу. Минеральное вулканическое обертывание способствует выводу токсинов и борется с целлюлитом.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.