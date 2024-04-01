Пять методов обертывания, которые стоит испытать

Пять обертываний, которые нужно попробовать

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Обертывание, востребованный метод формирования фигуры, способствующий улучшению лимфотока, упругости кожи и подтяжке. Дерматокосметолог Виктория Бритько рассказывает о разновидностях и особенностях этой процедуры.

Фото: flickr.com by Earl McGehee is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Обертывание — комбинированный метод борьбы с целлюлитом и избыточными жировыми отложениями, часто используемый с массажем. Существует несколько видов обертывания: горячее, холодное, контрастное и изотермическое.

Горячее обертывание стимулирует кровообращение и лимфоток, благодаря чему выводится лишняя жидкость и улучшается абсорбция питательных веществ из смеси. Холодное обертывание, напротив, сужает поры и усиливает отток крови, подходит при отеках и воспалениях. Контрастное обертывание чередует горячее и холодное воздействие для укрепления сосудов и уменьшения объемов тела.

Изотермическое обертывание подразумевает использование смеси, подогретой до температуры тела, подбираемой индивидуально.

Существует несколько видов обертываний, которые стоит опробовать. Водорослевое обладает антицеллюлитными свойствами и способствует улучшению кожи. Обертывание из куркумы помогает снизить отечность и улучшить обменные процессы. Масляное обертывание обладает антиоксидантным действием и способствует расслаблению. Рисовое обертывание выводит лишнюю жидкость и смягчает кожу. Минеральное вулканическое обертывание способствует выводу токсинов и борется с целлюлитом.

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