Как избежать натоптышей?

Как избавиться от натоптышей

1:30 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждая женщина, когда-либо сталкивалась с проблемой мозолей и натоптышей, особенно при носке неудобной, но красивой обуви. Эти проблемы возникают в местах сдавливания обувью и являются участками твердой и огрубевшей кожи. Хотя мозоли могут быть безболезненными, они остаются неэстетичными. BeautyHack рассмотрел лучшие методы и народные средства для избавления от них.

Фото: "Sandy Feet" by Tobias Lindman is licensed under CC BY 2.0.

Теплые ванны для ног — простой способ умягчить кожу. Распаривая кожу в теплой воде, можно постепенно избавиться от огрубевшей кожи.

Пластыри с салициловой кислотой — эффективное средство для лечения мозолей и натоптышей. Они защищают кожу, предотвращают трение и мягко воздействуют на огрубевшие участки, помогая их устранить.

Касторовое масло — отличный натуральный компонент для смягчения и питания кожи. Компрессы с касторовым маслом помогут устранить огрубевшую кожу и успокоить воспаленные участки.

Яблочный уксус — содержит кислоту, которая помогает смягчить кожу. Компрессы с яблочным уксусом могут помочь устранить мозоли и натоптыши.

Пемза и полирующие пилки для ног — помогут вернуть коже гладкость и избавиться от мозолей. Используйте их после предварительного размягчения кожи.

Масло чайного дерева — обладает антибактериальными и противогрибковыми свойствами, и может быть использовано для борьбы с мозолями и натоптышами. Нанесите его на пораженный участок кожи и держите в теплой воде.

Мозоли и натоптыши, как убрать. Почему образуются и как избавиться от стержневых натоптышей