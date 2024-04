Эссенции красоты: её определение и значение

Эссенции — это новая категория средств для ухода за кожей лица, пришедшая в Европу из Азии. Они напоминают тоник, имеют цену сравнимую с сывороткой и все еще вызывают много вопросов даже у опытных пользователей. Шарлотта Чо, основательница интернет-магазина азиатской косметики Sokoglam. com, считает эссенцию ключевым шагом в уходе за кожей. Дерматолог Рэнелла Хирш подтверждает, что некоторые эссенции содержат антивозрастные компоненты в большей концентрации, чем сыворотки.

Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.