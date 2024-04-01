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Эссенции красоты: её определение и значение

Эссенции красоты: что это и зачем

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Эссенции — это новая категория средств для ухода за кожей лица, пришедшая в Европу из Азии. Они напоминают тоник, имеют цену сравнимую с сывороткой и все еще вызывают много вопросов даже у опытных пользователей. Шарлотта Чо, основательница интернет-магазина азиатской косметики Sokoglam. com, считает эссенцию ключевым шагом в уходе за кожей. Дерматолог Рэнелла Хирш подтверждает, что некоторые эссенции содержат антивозрастные компоненты в большей концентрации, чем сыворотки.

Эссенции красоты: что это и зачем
Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Основная задача эссенции — увлажнение, поэтому их состав богат глицерином и гиалуроновой кислотой. В отличие от увлажняющих кремов, эссенции не содержат ненужных для кожи эмолентов, таких как силиконы и воски, которые могут забивать поры и создавать жирную пленку. Большинство эссенций либо не содержат спирт, либо содержат его в минимальном количестве.

Современные азиатские эссенции могут содержать ферментированные ингредиенты, такие как дрожжи, имбирь и рис, что позволяет сохранять натуральные компоненты без использования консервантов. Эссенции легко комбинировать с другими средствами для ухода за кожей, увеличивая их эффективность.

Правильное нанесение эссенции играет важную роль. Их рекомендуется наносить, аккуратно впечатывая в кожу пальцами, а не с использованием ватных дисков. Кроме того, они могут использоваться в виде спрея для удобства.

Что такое эссенция?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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