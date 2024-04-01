Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Садальский замолвил слово о "бедной Алусе": статус нужно присваивать за деяния
Врачи заявили, что питомцы могут заменить походы в больницу
Подполковник Марочко: солдаты ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью
Отрезать паразитов от кормушки: назван единственный способ обуздать мигрантов
Игорь Моржаретто: жёсткие требования на экзаменах для водителей могут привести к коррупции
Из федерального бюджета выделят 165 млрд рублей на ремонт учреждений культуры
Aging Cell: особая мутация помогает людям с болезнью Альцгеймера жить дольше
В результате атаки Израиля по консульству Ирана погиб генерал КСИР Мохаммад Захеди
Знаменитые зарубежные актёры, которые любят русскую литературу
Какие продукты следует включить в рацион перед поездкой на море, чтобы получить красивый загар и защититься от солнечных ожогов

Для красивого загара и от солнечных ожогов: какие продукты стоит добавить в рацион перед отпуском на море

1:54
Моя семья » Красота и стиль

Перед отпуском важно не только ухаживать за кожей, но и внимательно подходить к своему рациону. Это необходимо не только для того, чтобы выглядеть великолепно на пляже, но и для обеспечения здорового и равномерного загара без неприятных последствий. Специалисты подчеркивают, что подготовка кожи к солнечным ваннам начинается изнутри, и поэтому важно обеспечить ей все необходимые витамины и питательные вещества.

Для красивого загара и от солнечных ожогов: какие продукты стоит добавить в рацион перед отпуском на море
Фото: commons.wikimedia.org by Wilfredor is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Исследования показали, что определенные продукты могут способствовать более красивому и безопасному загару. Эти продукты следует включить в рацион за две недели до отпуска. Вот список из 8 таких продуктов:

  1. Морковный сок и цитрусовые фрукты содержат провитамин А, который помогает коже лучше защищаться от солнечных ожогов.
  2. Помидоры и другие красные продукты богаты антиоксидантами, защищающими кожу от УФ-лучей и поддерживающими ее увлажненность.
  3. Растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное масло, содержат витамин Е, который способствует красоте и защите кожи от солнечного воздействия.
  4. Зеленые овощи, такие как шпинат и брокколи, богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызванными солнечными лучами.
  5. Яичный желток может помочь снизить риск рака кожи, но следует употреблять его с умеренностью из-за высокого содержания холестерина.
  6. Жирные рыбы, такие как лосось, содержат омега-3 кислоты и витамин D, которые помогают коже выглядеть здоровой и защищают ее от солнечного воздействия.
  7. Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут снизить покраснение кожи от солнечных ожогов.
  8. Темный шоколад с содержанием какао более 60% может быть полезен благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые помогают защитить кожу от солнечных лучей.

Все завидуют моему загару! Больше никогда не сгораю на солнце, просто ем это
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Россия объявит Украину "террористическим анклавом". Первый шаг сделан Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Последние материалы
Садальский замолвил слово о "бедной Алусе": статус нужно присваивать за деяния
Врачи заявили, что питомцы могут заменить походы в больницу
Подполковник Марочко: солдаты ВСУ от отчаяния сводят счеты с жизнью
Отрезать паразитов от кормушки: назван единственный способ обуздать мигрантов
Автоэксперт Моржаретто: экзамен в ГИБДД с первого раза сдают 11%
Игорь Моржаретто: жёсткие требования на экзаменах для водителей могут привести к коррупции
Для красивого загара и от солнечных ожогов: какие продукты стоит добавить в рацион перед отпуском на море
Из федерального бюджета выделят 165 млрд рублей на ремонт учреждений культуры
Aging Cell: особая мутация помогает людям с болезнью Альцгеймера жить дольше
В результате атаки Израиля по консульству Ирана погиб генерал КСИР Мохаммад Захеди
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников