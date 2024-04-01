Какие продукты следует включить в рацион перед поездкой на море, чтобы получить красивый загар и защититься от солнечных ожогов

Для красивого загара и от солнечных ожогов: какие продукты стоит добавить в рацион перед отпуском на море

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Перед отпуском важно не только ухаживать за кожей, но и внимательно подходить к своему рациону. Это необходимо не только для того, чтобы выглядеть великолепно на пляже, но и для обеспечения здорового и равномерного загара без неприятных последствий. Специалисты подчеркивают, что подготовка кожи к солнечным ваннам начинается изнутри, и поэтому важно обеспечить ей все необходимые витамины и питательные вещества.

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Исследования показали, что определенные продукты могут способствовать более красивому и безопасному загару. Эти продукты следует включить в рацион за две недели до отпуска. Вот список из 8 таких продуктов:

Морковный сок и цитрусовые фрукты содержат провитамин А, который помогает коже лучше защищаться от солнечных ожогов. Помидоры и другие красные продукты богаты антиоксидантами, защищающими кожу от УФ-лучей и поддерживающими ее увлажненность. Растительные масла, такие как оливковое или подсолнечное масло, содержат витамин Е, который способствует красоте и защите кожи от солнечного воздействия. Зеленые овощи, такие как шпинат и брокколи, богаты антиоксидантами, которые помогают бороться со свободными радикалами, вызванными солнечными лучами. Яичный желток может помочь снизить риск рака кожи, но следует употреблять его с умеренностью из-за высокого содержания холестерина. Жирные рыбы, такие как лосось, содержат омега-3 кислоты и витамин D, которые помогают коже выглядеть здоровой и защищают ее от солнечного воздействия. Зеленый чай содержит антиоксиданты, которые могут снизить покраснение кожи от солнечных ожогов. Темный шоколад с содержанием какао более 60% может быть полезен благодаря высокому содержанию антиоксидантов, которые помогают защитить кожу от солнечных лучей.

Все завидуют моему загару! Больше никогда не сгораю на солнце, просто ем это