Бьютихак дня: ингредиент, который в Канаде и Германии используют для отличного пищеварения, поддержания веса и здоровой кожи

Ищите способ улучшить пищеварение и поддержать здоровье кожи? Решение найдено. Всего одна чайная ложка льняных семян в день обеспечит отличное самочувствие.
В 80-х годах прошлого века льняные семена привлекли внимание диетологов как народное средство для лечения расстройства пищеварения. Многочисленные исследования подтвердили их удивительные свойства.
В Германии каждый год используют 60 000 тонн льняных семян для производства хлебобулочных изделий, рассматривая их как полезную пищевую добавку. В Канаде они включены в Национальную программу питания. И действительно, польза льняных семян невероятно велика.
Этот продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для здоровья и красоты. Семена льна также богаты растительным протеином и клетчаткой, которые благоприятно влияют на пищеварение.
Волокнистые компоненты семян взаимодействуют с рецепторами эстрогенов, что делает их полезными для женского здоровья, а также предположительно предотвращают развитие онкологических заболеваний.
Семена льна рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях и сниженном иммунитете, так как они содержат витамины F, A, E, B и селен, способствующий очищению организма.
Для профилактики диетологи рекомендуют употреблять не менее 5 г льняных семян в сутки утром и вечером. При проблемах с пищеварением дозировку увеличивают. Семена льна можно добавлять в различные блюда — выпечку, супы, салаты, смузи.
Однако важно соблюдать дозировку, так как избыток может вызвать желудочно-кишечные расстройства и воспалительные процессы.
Льняные семена противопоказаны при заболеваниях печени, а также при беременности и кормлении грудью.
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