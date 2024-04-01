Бьютихак дня: ингредиент, который в Канаде и Германии используют для отличного пищеварения, поддержания веса и здоровой кожи

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Секрет красоты и здоровья: ингредиент для отличного пищеварения, поддержания веса и здоровой кожи, популярный в Канаде и Германии

1:53
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Ищите способ улучшить пищеварение и поддержать здоровье кожи? Решение найдено. Всего одна чайная ложка льняных семян в день обеспечит отличное самочувствие.

Секрет красоты и здоровья: ингредиент для отличного пищеварения, поддержания веса и здоровой кожи, популярный в Канаде и Германии
Фото: "Assorted grains" by Fir0002 is licensed under CC BY-SA 3.0.

Ликбез

В 80-х годах прошлого века льняные семена привлекли внимание диетологов как народное средство для лечения расстройства пищеварения. Многочисленные исследования подтвердили их удивительные свойства.

В Германии каждый год используют 60 000 тонн льняных семян для производства хлебобулочных изделий, рассматривая их как полезную пищевую добавку. В Канаде они включены в Национальную программу питания. И действительно, польза льняных семян невероятно велика.

Этот продукт богат полиненасыщенными жирными кислотами, необходимыми для здоровья и красоты. Семена льна также богаты растительным протеином и клетчаткой, которые благоприятно влияют на пищеварение.

Волокнистые компоненты семян взаимодействуют с рецепторами эстрогенов, что делает их полезными для женского здоровья, а также предположительно предотвращают развитие онкологических заболеваний.

Семена льна рекомендуют при сердечно-сосудистых заболеваниях и сниженном иммунитете, так как они содержат витамины F, A, E, B и селен, способствующий очищению организма.

Применение

Для профилактики диетологи рекомендуют употреблять не менее 5 г льняных семян в сутки утром и вечером. При проблемах с пищеварением дозировку увеличивают. Семена льна можно добавлять в различные блюда — выпечку, супы, салаты, смузи.

Однако важно соблюдать дозировку, так как избыток может вызвать желудочно-кишечные расстройства и воспалительные процессы.

Льняные семена противопоказаны при заболеваниях печени, а также при беременности и кормлении грудью.

Что произойдет с Вашим телом, если каждый день есть семена льна?
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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