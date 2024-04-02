От ломких до идеальных: тайны ухода за ногтями, которые нужно знать

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Как сохранить здоровье и красоту ногтей: советы дерматологов

1:44
Моя семья » Красота и стиль

Хотите иметь крепкие и здоровые ногти? Ваш ключ к успеху - правильный уход. Дерматологи портала realsimple.com рекомендуют несколько простых, но эффективных способов, которые помогут сохранить красоту и здоровье ваших ногтей.

Как сохранить здоровье и красоту ногтей: советы дерматологов
Фото: Own work by Bvasilev1 is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

Увлажнение

Как утверждают дерматологи, недостаток влаги может сделать ногти сухими и ломкими. Поэтому регулярное использование увлажняющих лосьонов или масел необходимо для поддержания их здоровья.

Аккуратность

Также стоит избегать использования ногтей в качестве инструментов, например, для открытия коробок. Грубое обращение с ногтями может привести к их ломкости.

Изменения питания

Анализ питания также играет важную роль в качестве ногтей. Биотин, кератин и коллаген - это ключевые элементы, которые помогают укрепить ногти и стимулировать их рост.

Использование перчаток

Не стоит забывать о защите ногтей во время выполнения повседневных задач, например, при мытье посуды. Использование перчаток поможет сохранить их красоту и здоровье.

Правильная пилка и длина

Неправильно подпиленные ногти могут легко сломаться, поэтому рекомендуется использовать стеклянную пилку для получения гладкой поверхности. Не забывай также, следить за длиной ногтей. Она должна быть оптимальной, чтобы не мешать повседневным делам.

Нанесение гель-лака

Если вы хотите сделать маникюр, возможно, стоит обратить внимание на гель-лак. Хотя мнения о его пользе разнятся, некоторые эксперты утверждают, что правильно нанесенный гель может создать защитный слой поверх натуральных ногтей.

Следуйте нашим советам, и вы обязательно достигнете желаемого результата!

Уход за ногтями//Как отрастить красивые и здоровые ногти
Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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