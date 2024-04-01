Согласно свежим исследованиям, проведенным в Гарвардском университете и опубликованным в журнале Circulation, регулярное употребление клубники не менее трех раз в неделю снижает риск сердечного приступа. Эта ягода богата витаминами, ответственными за красоту кожи и способствующими похудению за счет вывода токсинов. Клубника стимулирует детоксикацию организма благодаря содержанию витаминов А и С, а также антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы и помогают в борьбе с воспалением и расстройствами пищеварения. Благодаря антиоксидантам, клубника способствует улучшению состояния кожи, регулирует процессы увлажнения и обладает антиэйдж-свойствами. Важно отметить, что антиоксиданты в клубнике также предотвращают солнечные ожоги и снижают риск развития рака кожи, усиливая действие средств с SPF.
Рекомендуемое суточное потребление клубники составляет около 250-300 граммов при отсутствии противопоказаний. Клубника является аллергенным продуктом и не рекомендуется для употребления людям с аллергией, кормящим мамам и детям до трех лет. В рационе клубника прекрасно сочетается с кисломолочными продуктами, такими как йогурт, творог и кефир, а также с кашами. Не существует запретных сочетаний в употреблении клубники, однако рекомендуется употреблять ее в первой половине дня.
Пять интересных рецептов с клубникой:
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.