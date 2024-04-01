Узнали, почему полезно включать клубнику в ежедневное питание, и нашли пять оригинальных рецептов с этим ягодным деликатесом, способных выводить токсины, бороться с морщинами

Узнали, зачем добавлять клубнику в рацион, и нашли 5 необычных рецептов с ней

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Согласно свежим исследованиям, проведенным в Гарвардском университете и опубликованным в журнале Circulation, регулярное употребление клубники не менее трех раз в неделю снижает риск сердечного приступа. Эта ягода богата витаминами, ответственными за красоту кожи и способствующими похудению за счет вывода токсинов. Клубника стимулирует детоксикацию организма благодаря содержанию витаминов А и С, а также антиоксидантов, которые нейтрализуют свободные радикалы и помогают в борьбе с воспалением и расстройствами пищеварения. Благодаря антиоксидантам, клубника способствует улучшению состояния кожи, регулирует процессы увлажнения и обладает антиэйдж-свойствами. Важно отметить, что антиоксиданты в клубнике также предотвращают солнечные ожоги и снижают риск развития рака кожи, усиливая действие средств с SPF.

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Рекомендуемое суточное потребление клубники составляет около 250-300 граммов при отсутствии противопоказаний. Клубника является аллергенным продуктом и не рекомендуется для употребления людям с аллергией, кормящим мамам и детям до трех лет. В рационе клубника прекрасно сочетается с кисломолочными продуктами, такими как йогурт, творог и кефир, а также с кашами. Не существует запретных сочетаний в употреблении клубники, однако рекомендуется употреблять ее в первой половине дня.

Пять интересных рецептов с клубникой:

Салат с клубникой, помидорами черри и моцареллой; Салат с клубникой, шпинатом и орехами; Панна-котта с клубникой; Тосты с клубникой и медом; Клубнично-кокосовый коктейль.

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