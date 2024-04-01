Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Жена Александра Малинина показала фигуру в купальнике
Супруга больного деменцией Брюса Уиллиса показала подросшую дочь
Белстат: за 2023 года объем российских инвестиций в экономику РБ достиг 5,1 миллиарда долларов
Актёр Чэнс Пердомо разбился на мотоцикле
Тихонов считает, что тренеры по фигурному катанию постоянно учатся
Либерж Кпадону записала пророческое видео незадолго до смерти
Страховая может отказать туристу в выплате из-за алкоголя, беременности и спорта
Финансист посоветовал копить на первый взнос по ипотеке на специальном вкладе
Мэр Харькова сообщил о катастрофической ситуации в городской энергетике
Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому

Ускоряет обмен веществ и уменьшает тягу к сладкому: узнали у эксперта, чем полезна вода с чиа и как ее готовить

1:22
Моя семья » Красота и стиль

Семена чиа стали все более популярными, привлекая внимание знаменитостей и блогеров, которые добавляют их в различные блюда и напитки.

Ускоряет обмен веществ и уменьшает тягу к сладкому: узнали у эксперта, чем полезна вода с чиа и как ее готовить
Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, прежде чем внедрять их в рацион, стоит разобраться в их полезных свойствах. Эти семена, известные уже с древности, были широко использованы ацтеками и майя, и переводятся как "сила". В настоящее время чиа признана суперфудом благодаря своему богатому составу, включающему белок, минералы, витамины и жирные кислоты. Белок в семенах чиа улучшает выносливость, минералы укрепляют организм, витамины поддерживают кожу, а жирные кислоты положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, клетчатка в семенах чиа способствует ускорению обмена веществ и снижает аппетит. Вода с чиа может быть особенно полезной, так как семена помогают контролировать аппетит и предотвращать переедание.

Для приготовления воды с чиа нужно смешать 1-2 чайные ложки семян с 200 мл прохладной воды и дать им набухнуть перед употреблением. Однако у семян чиа есть противопоказания: они не рекомендуются людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, низким артериальным давлением или воспалениями полости рта. Поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Ешьте Семена Чиа Ежедневно в Течение 2 Недель и Проверьте, Что Будет
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Звёздные упражнения для красивых рук по мотивам упражнений Майли Сайрус представила фитнес-инструктор Елена Соболь
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
До Часова Яра осталось около полкилометра, уничтожен очередной танк Abrams Дмитрий Плотников Фрегат "Маршал Шапошников" с "Калибрами" на борту повышает ставки РФ на Ближнем Востоке Любовь Степушова Рецепты блинчиков: три варианта на любой вкус Ирина Гусакова
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Безусловная верность: породы кошек, отличающиеся преданностью своим хозяевам
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Последние материалы
США намерены разработать детали версии о причастности ИГИЛ* к теракту 22 марта
Бывший муж скончавшейся Кпадону не общался с ней восемь лет
ФСБ: задержанные боевики в Дагестане снабжали деньгами террористов, которые атаковали "Крокус Сити Холл"
Ольга Бузова сообщила о возвращении в Москву
В Минобороны Армении заявили о прибытии в страну американских инструкторов
Самую дорогую новую однокомнатную квартиру в Москве продают за ₽275 млн
Курица с грибами на сковороде: пошаговый рецепт
МВД: срок временного пребывания в России иностранных граждан сократится до 90 дней за год
Актриса Илана Юрьева сообщила в День смеха о смене религии
Египет планирует принимать более 2,5 млн туристов из России ежегодно
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников