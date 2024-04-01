Эксперт рассказал о том, как вода с чиа может стимулировать метаболизм и снизить желание к сладкому

Ускоряет обмен веществ и уменьшает тягу к сладкому: узнали у эксперта, чем полезна вода с чиа и как ее готовить

1:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Семена чиа стали все более популярными, привлекая внимание знаменитостей и блогеров, которые добавляют их в различные блюда и напитки.

Фото: flickr.com by formulatehealth is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Однако, прежде чем внедрять их в рацион, стоит разобраться в их полезных свойствах. Эти семена, известные уже с древности, были широко использованы ацтеками и майя, и переводятся как "сила". В настоящее время чиа признана суперфудом благодаря своему богатому составу, включающему белок, минералы, витамины и жирные кислоты. Белок в семенах чиа улучшает выносливость, минералы укрепляют организм, витамины поддерживают кожу, а жирные кислоты положительно влияют на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, клетчатка в семенах чиа способствует ускорению обмена веществ и снижает аппетит. Вода с чиа может быть особенно полезной, так как семена помогают контролировать аппетит и предотвращать переедание.

Для приготовления воды с чиа нужно смешать 1-2 чайные ложки семян с 200 мл прохладной воды и дать им набухнуть перед употреблением. Однако у семян чиа есть противопоказания: они не рекомендуются людям с проблемами желудочно-кишечного тракта, низким артериальным давлением или воспалениями полости рта. Поэтому перед их употреблением стоит проконсультироваться с врачом.

Ешьте Семена Чиа Ежедневно в Течение 2 Недель и Проверьте, Что Будет