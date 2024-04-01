Подбирая зубную пасту: в поиске оптимального варианта

Белым-бело: как выбирать зубную пасту

1:44 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Выбирая зубную пасту, мы часто игнорируем её состав, хотя это одно из ключевых средств гигиены нашей жизни. Но на самом деле, обратившись к обратной стороне упаковки, мы можем узнать много интересного.

Фото: "18/365 - Toothbrushes" by © Axel Naud is licensed under CC BY 2.0.

Например, обсуждаемый в последнее время фтор, который ранее широко использовался в зубных пастах. Некоторые стоматологи все еще рекомендуют его, так как он помогает в борьбе с кариесом, уничтожая вредные бактерии и укрепляя эмаль. Но важно обращать внимание на концентрацию и вид фтора в пасте, предпочтительнее всего выбирать аминофторид, который считается безопаснее.

Для детей и взрослых уровень фторида в пасте должен быть определенный, а в составе также присутствуют другие полезные компоненты, такие как кальций, помогающий укрепить эмаль, и магний, который насыщает её. Некоторые производители также добавляют абразивы для более эффективной чистки.

Отбеливающие пасты, хотя и убирают окрашенный налет, на самом деле не отбеливают зубы на тон, как многие думают. Их основной компонент, сода, создает щелочную среду во рту, но не достаточно сильный для значимого эффекта отбеливания.

Органические зубные пасты, хотя и могут быть хороши для ежедневного ухода, не обладают лечебными свойствами. Но они могут содержать натуральные компоненты, такие как растительные экстракты, которые помогают при кровоточивости десен.

Важно помнить, что зубные пасты проходят строгие испытания на безопасность и эффективность, прежде чем попасть на прилавки магазинов. Так что выбирая пасту, можно доверять её качеству и безопасности, следуя рекомендациям стоматологов и обращая внимание на состав на обратной стороне упаковки.

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