В достижении роста и поддержании здоровья волос помогли три основных принципа. Первое правило подчеркивает важность использования масла как завершающего этапа ухода. Ранее масло наносилось перед укладкой, что приводило к секущимся концам из-за высоких температур, разрушавших его структуру. Теперь масло наносится после полного высыхания волос.
Второе правило касается антипаразитарной программы. Паразиты, нарушая работу ЖКТ, могут стать причиной выпадения волос из-за недостатка белков, витаминов и элементов. Для борьбы с этим важно проводить антипаразитарные программы под наблюдением врача.
Третье правило подчеркивает роль Омега-3. Эти жирные кислоты способствуют улучшению кровообращения, снижают уровень стресса и могут предотвратить выпадение волос. Хотя Омега-3 важны, при наличии гормональных нарушений следует проконсультироваться с врачом из-за их влияния на гормональный фон.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.