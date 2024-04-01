Три основных принципа, которые способствовали росту моих волос и поддержанию их здоровья

Три правила, которые помогли мне отрастить длинные и здоровые волосы

1:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В достижении роста и поддержании здоровья волос помогли три основных принципа. Первое правило подчеркивает важность использования масла как завершающего этапа ухода. Ранее масло наносилось перед укладкой, что приводило к секущимся концам из-за высоких температур, разрушавших его структуру. Теперь масло наносится после полного высыхания волос.

Фото: Ashley Vee by Steven Santiago is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Второе правило касается антипаразитарной программы. Паразиты, нарушая работу ЖКТ, могут стать причиной выпадения волос из-за недостатка белков, витаминов и элементов. Для борьбы с этим важно проводить антипаразитарные программы под наблюдением врача.

Третье правило подчеркивает роль Омега-3. Эти жирные кислоты способствуют улучшению кровообращения, снижают уровень стресса и могут предотвратить выпадение волос. Хотя Омега-3 важны, при наличии гормональных нарушений следует проконсультироваться с врачом из-за их влияния на гормональный фон.





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