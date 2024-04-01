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Потенциально вредные компоненты в кремах для кожи

Опасные ингредиенты в кремах для тела

1:43
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При выборе уходовых средств для лица женщины часто проявляют особую внимательность, тщательно изучая состав продуктов. Однако, когда дело касается кремов для тела, многие становятся менее привередливыми и выбирают средства наугад, особенно если они маркированы как "антицеллюлитные". Это ошибка, утверждают специалисты, подчеркивая, что даже правильное питание, соблюдение водного баланса и регулярные физические упражнения не спасут кожу от потери упругости, если ей не будет оказываться должный уход.

Опасные ингредиенты в кремах для тела
Фото: openverse.org by AGRONAUTI is licensed under CC BY-SA 2.0.

Кожа на разных участках тела имеет различное строение, и зона живота, груди, внутренних поверхностей рук и бедер обладает меньшим количеством эластичных волокон, что делает ее более подверженной дегенеративным изменениям и образованию растяжек. Справиться с этой проблемой помогают кремы, способствующие повышению эластичности, содержащие коллаген.

Для сухой кожи не рекомендуется использовать средства для умывания и ухода, содержащие щелочь, так как они могут усугубить ее состояние. Сухость кожи требует специализированных мазей, часто на основе декспантенола, но также следует обращаться к врачу для выявления внутренних причин этого состояния.

Обезвоживание кожи легко исправимо при помощи средств с салициловой кислотой, а шелушение и дегидратация кожи могут быть смягчены средствами, содержащими AHA и BHA кислоты.

Список токсичных веществ, которые могут содержаться в кремах для тела, включает в себя вазелин/вазелиновое масло, триклозан, фталаты и ароматизаторы, которые могут вызывать различные аллергические реакции и иметь негативное воздействие на здоровье.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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