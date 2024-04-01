Открываем правду о продуктах для удлинения ресниц

Пойти в рост: вся правда о средствах для удлинения ресниц

0:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Исследуем спектр средств для улучшения роста бровей и ресниц, включая натуральные масла, гормональные препараты и негормональные гели и сыворотки.

Фото: flickr. com by Alex from Ithaca, NY is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Натуральные масла, такие как касторовое и репейное, являются доступным и простым способом стимулировать рост бровей, но использование крема для лица может замедлить этот процесс. Гормональные средства, содержащие простагландины, действительно могут увеличить длину ресниц, но могут вызывать нежелательные побочные эффекты и не рекомендуются для использования без консультации врача.

Негормональные гели и сыворотки, такие как Alerana и Long4Lashes, предлагают альтернативный способ улучшения роста ресниц и бровей без побочных эффектов, но требуют регулярного и длительного использования для достижения видимых результатов.

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