Средства для увлажнения кожи тела по доступной цене, не превышающей 500 рублей

Питательные средства для тела не дороже 500 рублей

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Увлажняющие продукты для тела, доступные по цене, не превышающей 500 рублей, предлагают различные варианты для ухода за кожей. Масло для тела "Ночь перед Рождеством" от Organic Kitchen, несмотря на свою густую текстуру, быстро впитывается и не оставляет ощущения липкости благодаря натуральным маслам ши и какао.

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Апельсиновый баттер от марки Floresan, хотя и не является средством от целлюлита, помогает поддерживать упругость и тонус кожи, а также успокаивает кожу после эпиляции.

Суперпитательное масло для тела Love 2 Mix Organic, содержащее масла ши и макадамии, а также пантенол, увлажняет и смягчает кожу, способствуя заживлению трещин и ожогов.

Баттер от Eco Laboratorie, ранее известный как Ecolab, предлагает приятный аромат цитрусов и глубокое питание кожи без минерального масла и парабенов.

Крем с маслами авокадо и какао от Eveline эффективно увлажняет кожу, быстро впитывается и обладает накопительным эффектом.

NIVEA Soft, универсальный крем без запаха, отлично питает кожу, заживляет мелкие трещины и устраняет шелушение, обеспечивая длительный уход за кожей всего тела.

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