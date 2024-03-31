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Японские секреты ухода за кожей: тайны восточного ветра

Восточный ветер: японские секреты по уходу за кожей

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В Японии принятие ванны представляет собой особый бьюти-ритуал, альтернатива походу в спа. Местные жители не только наслаждаются поездками в онсэн (горячие источники с минеральной водой), но и умело организуют подобные процедуры дома. В традиционной японской ванне, или офуро, используется очень горячая вода, часто достигающая 40-42 °С и даже выше. Однако для тех, кто не привык к таким температурам, рекомендуется начать с более комфортных 37-38 °С, что помогает снять стресс и расслабиться. Если же требуется бодрость, температуру можно увеличить до 40-42 °С, но время пребывания в воде не должно превышать 20 минут, особенно если у вас низкое артериальное давление, проблемы с сердцем или склонность к обморокам.

Восточный ветер: японские секреты по уходу за кожей
Фото: PxHere is licensed under CC0

Для японцев ванна — это в первую очередь место для релаксации, а не для мытья тела. Перед погружением в воду необходимо принять душ и тщательно смыть мыло, чтобы оно не попало в ванну. Это связано с традицией, согласно которой в ванне отдыхают все члены семьи. Хотя не все семьи соблюдают это правило, каждый японец знает о нем и готов его соблюдать при необходимости, особенно если гости находятся в их доме.

В японской культуре популярно использование соли для ванны, придавая воде ощущение погружения в термальный минеральный источник. Такие средства часто содержат соль и минералы из известных горячих источников, а также растительные компоненты, такие как цедра мандарина или экстракт дудника китайского. Вместо традиционных ароматов, таких как фенхель, розмарин и лаванда, японцы предпочитают добавлять в соль экстракты красного перца, имбиря или мяты, которые могут либо согревать, либо охлаждать тело в зависимости от времени года.

Для приятного аромата и ухода за кожей вместо обычной пены японцы используют эссенции для ванны. Эти средства увлажняют, успокаивают зуд и раздражения кожи. Варианты эссенций делают различные японские производители, такие как COW Brand Soap, Kumano Yushi, Shiseido и KAO. Они добавляются в ванну перед купанием и придают воде приятный молочно-белый оттенок, оставляя кожу мягкой и ухоженной.

 

Какой косметикой пользуются японки? Особенности ЯПОНСКОГО УХОДА ЗА КОЖЕЙ
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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