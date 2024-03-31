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Борьба с сухой кожей: как избавиться от шелушений

Сухой закон: как противостоять шелушениям на коже

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Борьба с шелушением кожи становится актуальной задачей особенно в холодное время года, когда сухой воздух в помещениях способствует испарению влаги с поверхности кожи. Это проблема, которая может возникнуть у любого человека, независимо от пола, возраста и типа кожи. Шелушение может быть вызвано различными факторами, такими как сухость воздуха, неправильный уход за кожей или даже дерматологические заболевания.

Сухой закон: как противостоять шелушениям на коже
Фото: openverse.org by alinesilvahold is licensed under CC0 1.0.

Для борьбы с шелушением и увлажнения кожи в помещениях рекомендуется использовать увлажнители воздуха и сосредоточиться на правильном уходе. Это включает в себя отказ от антибактериального мыла, замену гелей для умывания на молочко с жирными компонентами, а также использование увлажняющих кремов и тоников.

Домашние процедуры, такие как маски и пилинги, могут помочь смягчить и увлажнить кожу. Например, маска из овсянки с медом может быть эффективной для смягчения шелушащейся кожи. Также, для тех, кто предпочитает салонный уход, рекомендуется обратиться к парафинотерапии или биоревитализации.

Помимо этого, важно заранее готовить кожу к осенне-зимнему сезону, проводя курсы поверхностного или срединного пилинга, а также мезотерапии или биоревитализации. При выборе средств по уходу за кожей следует обращать внимание на их состав, избегая средств с ланолином, спиртосодержащих компонентов и цинком, которые могут сушить кожу. Важно подбирать средства, соответствующие возрасту и потребностям кожи, чтобы обеспечить ей оптимальный уход и защиту от шелушения.

ОБЕЗВОЖЕННОСТЬ кожи лица | Как избавиться от сухости и шелушений? #сухаякожа
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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