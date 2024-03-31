Домашний уход: маски для лица, выбранные звездами

Многие известные личности не пренебрегают домашним уходом за кожей, даже имея доступ к самым роскошным косметическим средствам и процедурам в косметологии. Они уделяют время для применения масок, чтобы поддерживать свою кожу в отличном состоянии. Вот несколько примеров продуктов, которые выбирают звезды для своей бьюти-рутины.
Виктория Бекхэм предпочитает маску PowerFoil Mask от Estee Lauder, которая помогает коже удерживать влагу благодаря своему фольгированному слою и содержит двойную дозу гиалуроновой кислоты для увлажнения и питания.
Эмма Робертс отдает предпочтение маске Genefique Youth Activating Mask от Lancome, которая создана из биоцеллюлозы, прекрасно повторяющей контуры лица, и делает кожу мягкой и свежей после применения.
Рианна придерживается маски Le Lift Masque De Massage от Chanel, которая имеет маслянистую текстуру, быстро впитывается и содержит экстракт нероли, успокаивающий кожу и делающий ее более упругой.
Ким Кардашьян выбирает маску The Hydrating Facial от La Mer, изготовленную из натурального хлопка и пропитанную экстрактами морских водорослей, дыни и авокадо для глубокого увлажнения и борьбы с морщинами.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.