Домашний уход: маски для лица, выбранные звездами

Домашняя работа: маски для лица, которыми пользуются звезды

1:14 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие известные личности не пренебрегают домашним уходом за кожей, даже имея доступ к самым роскошным косметическим средствам и процедурам в косметологии. Они уделяют время для применения масок, чтобы поддерживать свою кожу в отличном состоянии. Вот несколько примеров продуктов, которые выбирают звезды для своей бьюти-рутины.

Фото: flickr. com by Sérgio (Savaman) Savarese is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Виктория Бекхэм предпочитает маску PowerFoil Mask от Estee Lauder, которая помогает коже удерживать влагу благодаря своему фольгированному слою и содержит двойную дозу гиалуроновой кислоты для увлажнения и питания.

Эмма Робертс отдает предпочтение маске Genefique Youth Activating Mask от Lancome, которая создана из биоцеллюлозы, прекрасно повторяющей контуры лица, и делает кожу мягкой и свежей после применения.

Рианна придерживается маски Le Lift Masque De Massage от Chanel, которая имеет маслянистую текстуру, быстро впитывается и содержит экстракт нероли, успокаивающий кожу и делающий ее более упругой.

Ким Кардашьян выбирает маску The Hydrating Facial от La Mer, изготовленную из натурального хлопка и пропитанную экстрактами морских водорослей, дыни и авокадо для глубокого увлажнения и борьбы с морщинами.

5 ПРАВИЛ ДОМАШНЕГО УХОДА