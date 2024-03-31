Пять продуктов для физических упражнений

Пять средств для занятий спортом

1:28 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Рекомендации по уходу за собой включают средства, которые пригодятся как до, так и после занятий спортом. Начнем с шампуня Texture Games от Matrix, стоимостью 529 рублей, который идеально подходит для очищения и увлажнения волос после тренировки. Его удобно использовать как для женщин, так и для мужчин.

Фото: flickr.com by Red CreaDeporte is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Следующим в списке — сухой шампунь с молочком овса для темных волос от Klorane за 680 рублей. Этот сухой шампунь станет незаменимым спасителем, если тренировка запланирована на обеденный перерыв. Он обеспечит волосам объем и свежесть, сохраняя аккуратную прическу до конца дня.

Для освежения кожи лица во время и после тренировки стоит обратить внимание на термальную воду Avène за 597 рублей. Это универсальное средство подойдет даже для чувствительной кожи.

Для увлажнения кожи лица до и после занятий спортом рекомендуется использовать увлажняющую сыворотку Aquasource Deep Serum от Biotherm по цене 3 749 рублей. Эта сыворотка поможет снять ощущение стянутости кожи и успокоить ее.

И наконец, для защиты от пота можно использовать дезодорант Equisetum 24h Deodorant от Korres за 830 рублей, который содержит натуральные ингредиенты, такие как экстракт хвоща, и идеально подходит для любителей органической косметики.

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