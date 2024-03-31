Пять продуктов для физических упражнений

Рекомендации по уходу за собой включают средства, которые пригодятся как до, так и после занятий спортом. Начнем с шампуня Texture Games от Matrix, стоимостью 529 рублей, который идеально подходит для очищения и увлажнения волос после тренировки. Его удобно использовать как для женщин, так и для мужчин.
Следующим в списке — сухой шампунь с молочком овса для темных волос от Klorane за 680 рублей. Этот сухой шампунь станет незаменимым спасителем, если тренировка запланирована на обеденный перерыв. Он обеспечит волосам объем и свежесть, сохраняя аккуратную прическу до конца дня.
Для освежения кожи лица во время и после тренировки стоит обратить внимание на термальную воду Avène за 597 рублей. Это универсальное средство подойдет даже для чувствительной кожи.
Для увлажнения кожи лица до и после занятий спортом рекомендуется использовать увлажняющую сыворотку Aquasource Deep Serum от Biotherm по цене 3 749 рублей. Эта сыворотка поможет снять ощущение стянутости кожи и успокоить ее.
И наконец, для защиты от пота можно использовать дезодорант Equisetum 24h Deodorant от Korres за 830 рублей, который содержит натуральные ингредиенты, такие как экстракт хвоща, и идеально подходит для любителей органической косметики.
Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.