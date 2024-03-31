Пять бюджетных патчей, которые доступны за менее чем 150 рублей

Пять "вкусных" патчей дешевле 150 рублей

1:35 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Пару лет назад патчи и тканевые маски вызвали настоящий фурор на рынке красоты. И нет ничего удивительного: не нужно мазать и смывать ничего, и нет риска испачкать одежду. Для многих эти продукты стали неотъемлемой частью ухода за кожей.

Фото: unsplash.com by Remy_Loz axellvak is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Сначала тренд корейского ухода за кожей подхватили премиальные марки, но теперь появляется все больше доступных вариантов. Недавно сеть магазинов "Л'Этуаль" представила свои собственные патчи, выполненные в виде фруктовых и овощных ломтиков. Они привлекают своим привлекательным дизайном, компактной упаковкой, доступной ценой (всего 148 рублей за упаковку) и отличным качеством, так как разработаны и произведены в Корее.

Успокаивающие патчи "Огурец" Hydro Soothing Cucumber идеально подходят для освежения взгляда и снятия отеков. При регулярном использовании они помогают осветлить темные круги под глазами и снять красноту.

Восстанавливающие патчи "Апельсин" Vitalizing Orange эффективны для ночного ухода: за ночь они помогают восстановить кожу и выровнять ее цвет.

Питательные патчи "Киви" Energizing Kiwi питают кожу и придают ей упругость, что делает их отличным выбором для ухода.

Смягчающие патчи "Клубника" Softening Strawberry прекрасно подходят для смягчения обветренной кожи, а их аромат клубничного чизкейка добавляет в уходе приятный штрих.

Освежающие патчи "Лимон" Refreshing Lemon тонизируют кожу, сужают поры и осветляют пигментные пятна при регулярном использовании.





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