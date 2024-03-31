Вот пять продуктов для волос, которые могут заменить обычный шампунь

Вот пять продуктов для ухода за волосами, которые могут заменить обычный шампунь:
Фото: unsplash .com/photos/LMZzFEavtNQ by Verne Ho verneho is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Масло для мытья волос New Wash, Hairstory: американский стилист Майкл Гордон разработал масло на маслянистой основе, которое не содержит поверхностно-активных веществ. Обогащенное подсолнечным маслом, маслом перечной мяты и соком алоэ, оно не только чистит волосы, но и смягчает и увлажняет их.
Очищающий крем-бальзам для волос Moisture & Control, Oribe: этот крем-бальзам содержит очищающие масла, экстракты цитрусовых, арбуза, личи и цветка эдельвейса. Он помогает восстановить поврежденные волосы после окрашивания, увлажняет и питает их.
Очищающий уход для волос Cleansing Treatment RE. STORE, KEVIN. MURPHY: этот продукт на основе фруктовых энзимов и протеинов суперфудов предлагает полноценный уход за волосами, заменяя шампунь и кондиционер. Он помогает восстановить структуру волос, делая их крепкими и эластичными.
Очищающий кондиционер Liss Unlimited Cleansing Conditioner, L'Oréal Professionnel: этот кондиционер подходит для вьющихся волос, делая их послушными и гладкими. Он содержит кератиновый комплекс, который питает и увлажняет волосы.
Ополаскиватель для волос Anti-Residue Rinse, Unwash: этот ополаскиватель с льняным маслом и витамином B5 помогает восстановить волосы, облегчает укладку и добавляет здоровый блеск.
Оперативные новостиПрисоединяйся к Pravda.Ru
ТОП 5 средств для роста волос от врача дерматолога
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна. Телефон: +7 (499) 641-41-69 Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]
*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ