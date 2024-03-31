Вот пять продуктов для волос, которые могут заменить обычный шампунь

Альтернатива: пять средств для волос, которые заменят шампунь

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Вот пять продуктов для ухода за волосами, которые могут заменить обычный шампунь:

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Масло для мытья волос New Wash, Hairstory: американский стилист Майкл Гордон разработал масло на маслянистой основе, которое не содержит поверхностно-активных веществ. Обогащенное подсолнечным маслом, маслом перечной мяты и соком алоэ, оно не только чистит волосы, но и смягчает и увлажняет их. Очищающий крем-бальзам для волос Moisture & Control, Oribe: этот крем-бальзам содержит очищающие масла, экстракты цитрусовых, арбуза, личи и цветка эдельвейса. Он помогает восстановить поврежденные волосы после окрашивания, увлажняет и питает их. Очищающий уход для волос Cleansing Treatment RE. STORE, KEVIN. MURPHY: этот продукт на основе фруктовых энзимов и протеинов суперфудов предлагает полноценный уход за волосами, заменяя шампунь и кондиционер. Он помогает восстановить структуру волос, делая их крепкими и эластичными. Очищающий кондиционер Liss Unlimited Cleansing Conditioner, L'Oréal Professionnel: этот кондиционер подходит для вьющихся волос, делая их послушными и гладкими. Он содержит кератиновый комплекс, который питает и увлажняет волосы. Ополаскиватель для волос Anti-Residue Rinse, Unwash: этот ополаскиватель с льняным маслом и витамином B5 помогает восстановить волосы, облегчает укладку и добавляет здоровый блеск.

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