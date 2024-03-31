Пять скрытых причин возникновения угрей

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Пять неочевидных причин появления акне

1:12
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Перед тем как приступить к поиску средств от акне, важно понять их реальные причины, которые могут быть неожиданными. Эти причины могут включать в себя выбор косметических продуктов, а также генетические особенности.

Пять неочевидных причин появления акне
Фото: Own work by LBPics is licensed under GNU Free Documentation License, Version 1.2

Использование косметики, содержащей минеральные масла, может забивать поры и способствовать образованию акне. При выборе средств убедитесь, что они некомедогенны, чтобы избежать возможных проблем.

Средства по уходу за волосами, содержащие сульфаты и парабены, могут также наносить вред коже, засоряя поры. При использовании шампуня следите, чтобы он не попадал на лицо.

Стресс может стимулировать работу сальных желез, вызывая появление акне. Управление уровнем стресса может помочь в снижении акне.

Химические вещества в стиральном порошке могут также вызывать акне из-за реакции вашей кожи на агрессивные компоненты. Используйте средства без ароматизаторов и красителей, подходящие для чувствительной кожи.

Касание лица руками может переносить бактерии на кожу, способствуя появлению акне. Старайтесь держать руки подальше от лица, чтобы предотвратить эту причину акне.

Причины появления акне
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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