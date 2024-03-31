Длительное действие: наилучшие средства против старения

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Долгосрочный эффект: лучшие антивозрастные средства

1:57
Моя семья » Красота и стиль

В течение 2000-х годов косметический рынок был направлен на омоложение, где научные лаборатории создавали новые антивозрастные формулы, стремясь найти совершенные компоненты и технологии. Однако с появлением селфи и инстаграма акцент сместился. К концу 2016 года наблюдалось снижение спроса на антивозрастные средства. Несмотря на это, люди старше 40 лет продолжают интересоваться серьезными проблемами кожи, вне зависимости от трендов. Рассмотрим новинки антивозрастных средств, ориентированных на таких потребителей.

Долгосрочный эффект: лучшие антивозрастные средства
Фото: unsplash.com by Alesia Kazantceva saltnstreets is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
  • Triple Lipid Restore 2:4:2, SkinCeuticals: это средство нацелено на восполнение уровня липидов в коже, уменьшая тусклый цвет лица и восстанавливая упругость. Оно содержит высокую концентрацию липидов, таких как керамиды, холестерол и омега-3 и омега-6 жирные кислоты.
  • Extra-Firming Mask, Clarins: маска снимает следы усталости, разглаживает морщины и возвращает сияние коже. Ее формула содержит экстракты зеленого банана, лимонного тимьяна и косточек барбадосской вишни.
  • Resveratrol [Lift], Caudalie: крем с легкой текстурой содержит ресвератрол виноградной лозы и комплекс микро гиалуроновых кислот, обрисовывая и укрепляя овал лица.
  • Bio-Performance LiftDynamic Cream, Shiseido: крем обеспечивает четкий контур лица благодаря технологии TruStructiv, стимулирующей самовосстановление кожи.
  • The Brightening Cream, EviDens de Beaute: этот крем борется с пигментными пятнами благодаря экстракту корня лакричника, арбутину и витамину С, увлажняя и успокаивая кожу.
  • Cellular Performance Wrinkle Repair Cream, Sensai: основная функция этого крема — защита и улучшение коллагена кожи, предотвращая его гликацию и стимулируя обновление.
ЛУЧШИЙ АНТИВОЗРАСТНОЙ УХОД от 30 лет
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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