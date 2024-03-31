Рассматриваем состав: вредные компоненты в геле для душа

Читаем этикетку: опасные ингредиенты в составе геля для душа

1:18 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

После изучения состава многих гелей для душа возникает ощущение, что в них содержится вся таблица Менделеева. Некоторые составы содержат безвредные ингредиенты, в то время как другие могут быть опасны для здоровья. Давайте разберемся, какие гели лучше оставить на полке магазина, а какие идеально подходят для ежедневного использования.

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Поверхностно-активные вещества (ПАВ) являются основой почти всех гелей для душа. Некоторые из них, такие как лаурилсульфат аммония (ALES) и лаурилсульфат натрия (SLS), могут быть вредными для кожи. Рекомендуется избегать гелей с этими ингредиентами и отдать предпочтение амфотерным ПАВ, таким как алкилбетаины и сульфобетаины, которые менее агрессивны и не нарушают защитный барьер кожи.

Консерванты, такие как парабены, часто используются для продления срока годности продукта, но могут быть вредны для здоровья. Вместо них рекомендуется выбирать гели с бензоатинами или натуральными маслами, обладающими антибактериальным действием.

Отдушки и красители в гелях для душа могут быть канцерогенными и содержать токсичные вещества. При выборе продукта рекомендуется отдавать предпочтение средствам с натуральными ароматизаторами и безопасными цветами.

Составы косметических средств // Внимательно читаем этикетки